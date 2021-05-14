Нарушения нашли в домах для сирот в Ростовской области после скандала с плесенью

Posted 14 мая 2021, 10:05
Published 14 мая 2021, 10:05
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Выездные проверки проводятся по поручению губернатора Василия Голубева. Их организовали уже в 26 муниципалитетах.
Всего специалисты оценили около 500 помещений. Часто управляющие компании не контролировали состояние жилищного фонда.
Кроме того, сами жильцы не выполняли условия договоров. От главы администраций муниципалитетов потребовали устранить недочеты.
«Органы местного самоуправления должны постоянно держать этот вопрос под контролем, равно как и жесткую претензионную работу», — прокомментировал замглавы Минстроя региона Сергей Вифлянцев.
Ранее стало известно, что сиротам покупают в Ростовской области квартиры с плесенью за 1,4 млн рублей.
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