Самолет из Ростова экстренно сел в Волгограде

Posted 13 мая 2021, 21:04
Published 13 мая 2021, 21:04
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Лайнер направлялся из Ростова в Екатеринбург, рейс обслуживала компания Nordstar. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира.
После приземления пациента забрали врачи и доставили в медицинское учреждение. О его состоянии на данный момент информации нет.
По данным издания «НовостиВолгограда», на борту самолета находились 122 пассажира. Он вылетел в пункт назначения.
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