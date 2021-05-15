Число разводов резко сократилось в Ростовской области

Posted 15 мая 2021, 10:01
Published 15 мая 2021, 10:01
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
По данным территориального органа госстатистики, за три месяца 2021 года в Ростовской области сочетались браком 4236 пар. Количество официально зарегистрированных семей выросло на 11% по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года.
При этом число разводов упало, а тот же временной промежуток на 9,3% и составило 3683 случаев.
Кроме того, впервые за долгий период времени в регионе отмечается, пусть небольшой, рост рождаемости. В январе–марте в Ростовской области родились 8608 малышей, это на 0,2%больше, чем в первые три месяца предыдущего года.
Ранее сообщалось, что естественная убыль населения Ростовской области достигла 10 тысяч человек в 2021 году.
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