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Posted 16 мая 2021, 14:20

Published 16 мая 2021, 14:20

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» в матче заключительного тура РПЛ

16 мая 2021, 14:20
Со счетом 1:3 проиграл футбольный клуб «Ростов» команде «Краснодар», матч прошел 16 мая.

Встреча на «Ростов-Арене» закончилась поражением ростовчан, счет открыл игрок «Краснодара». Мячи забили от ФК «Краснодар» Ольссон, Вандерсон и Кайо, единственный гол в ворота кубанской команды забил их же игрок Газинский.

На игру пришли более 25 тысяч зрителей, трибуны активно поддерживали свои команды. По итогам встречи ФК «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице, «Краснодар» на позицию ниже.

Ранее ФК «Ростов» проиграл в гостях у «Урала».

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