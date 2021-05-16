Памятник погибшим от коронавируса медикам установят в Ростове

Posted 16 мая 2021, 08:31
Published 16 мая 2021, 08:31
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
Памятник появится на проспекте Коммунистическом на территории городской больницы №20. В настоящее время на базе медицинского учреждения работает ковидный госпиталь, главный врач больницы Юрий Дронов умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Деньги на строительство монумента направят из внебюджетных источников.
Идею установки памятника медикам, сражавшимся против COVID-19 предложили жители города в декабре 2020 года. Планировалось, что его построят уже весной 2021 года, однако сроки затянулись. При этом не сообщается, когда монумент все же возведут.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]