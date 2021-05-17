rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2021, 09:40

Published 17 мая 2021, 09:40

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

На рынках в Ростовской области начались стычки предпринимателей с приставами

17 мая 2021, 09:40
В Ростовской области начались конфликты между предпринимателями с рынков в Аксайском районе и судебными приставами, сообщили бизнесмены.

Напомним, с 27 апреля рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик» оцепили тысячи силовиков. Работа торговых точек оказалась заблокирована, это контролируют приставы.

Спустя две недели начались стычки между возмущенными предпринимателями и сотрудниками. Об этом торговцы написали в соцсетях.

Один из бизнесменов утверждает, что пристав ругался матом и угрожал разбить лицо. По его словам, сотрудник выкручивал ему руки.

Одна из женщин пожаловалась, что ее не пропускают к рабочему месту. Приставы заявили, что смогут это сделать только после проверки документов.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика