«Почта Банк»: при помощи биометрии удалось защитить 2 млрд рублей

По словам Руденко, благодаря биометрической идентификации удалось спасти свыше 2 млрд руб. клиентских средств наряду с комплексной антифрод-системой, определяющей подозрительное поведение. Как отметил руководитель финансовой организации, случаи мошенничества фиксировались и до начала локдауна, но в прошлом году, в период пандемии, тенденция усилилась, поскольку мобильными приложениями и удаленными сервисами люди стали пользоваться чаще.