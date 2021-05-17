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Posted 17 мая 2021, 14:08

Published 17 мая 2021, 14:08

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

«Почта Банк»: при помощи биометрии удалось защитить 2 млрд рублей

«Почта Банк»: при помощи биометрии удалось защитить 2 млрд рублей

17 мая 2021, 14:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Благодаря внутренней системе биометрии «Почты Банка» от мошенничества удалось защитить и спасти более 2 млрд руб. клиентских средств. Об этом рассказал руководитель организации Дмитрий Руденко.

Как пишет iz.ru, по словам Руденко, внутренняя система биометрии, идентифицирующая клиентов по лицам, действует в банке с первых дней. Образец изображения лица каждого клиента записывают при первом посещении банка. Впоследствии его используют для распознавания человека вместе с предъявлением паспорта.

Биометрическая система используется и в мобильном приложении банка. Так, клиенты, используя селфи, могут сами подтверждать нетипичные операции, что значительно повышает безопасность удаленных сервисов.

По словам Руденко, благодаря биометрической идентификации удалось спасти свыше 2 млрд руб. клиентских средств наряду с комплексной антифрод-системой, определяющей подозрительное поведение. Как отметил руководитель финансовой организации, случаи мошенничества фиксировались и до начала локдауна, но в прошлом году, в период пандемии, тенденция усилилась, поскольку мобильными приложениями и удаленными сервисами люди стали пользоваться чаще.

Руденко рассказал, что часто клиенты самостоятельно переводят средства преступникам, несмотря на попытки сотрудников банка их остановить. «Почта Банк» ведет просветительскую деятельность и напоминает пользователям в Push-уведомлениях, SMS и приложении о запрете на передачу кодов и паролей третьим лицам.

#Экономика#Новости
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