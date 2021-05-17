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Posted 17 мая 2021, 08:38

Published 17 мая 2021, 08:38

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

В Азове наказали школу за дискриминацию ребенка-инвалида

В Азове наказали школу за дискриминацию ребенка-инвалида

17 мая 2021, 08:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Азове ребенку-инвалиду в школе не предоставляли необходимых учебных материалов, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В надзорное ведомство с жалобой обратилась мать 12-летнего мальчика. Он имеет ограничения здоровья по зрению.

После этого была проведена проверка образовательного учреждения. Оказалось, что руководство школы не обеспечило ученика печатными материалами, изготовленными крупным шрифтом.

«Кабинет технологии не был полностью оснащен оборудованием для освоения образовательной программы», — сказано в сообщении.

Принятые меры позволили устранить все выявленные нарушения. Ранее в Новочеркасске наказали больницу за смерть пациента с коронавирусом.

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