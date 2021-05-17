В Азове наказали школу за дискриминацию ребенка-инвалида

Posted 17 мая 2021, 08:38
Published 17 мая 2021, 08:38
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
В надзорное ведомство с жалобой обратилась мать 12-летнего мальчика. Он имеет ограничения здоровья по зрению.
После этого была проведена проверка образовательного учреждения. Оказалось, что руководство школы не обеспечило ученика печатными материалами, изготовленными крупным шрифтом.
«Кабинет технологии не был полностью оснащен оборудованием для освоения образовательной программы», — сказано в сообщении.
Принятые меры позволили устранить все выявленные нарушения. Ранее в Новочеркасске наказали больницу за смерть пациента с коронавирусом.