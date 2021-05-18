rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2021, 10:30

Published 18 мая 2021, 10:30

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Более 2 тыс торговцев с аксайских рынков признали добросовестными

18 мая 2021, 10:30
Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщили в правительстве региона.

Встреча состоялась во вторник, 18 мая, на ней обсудили ситуацию на рынках «Атлант», «Алмаз», «Классик», «Строительный». Они находятся в Аксайском районе и с 27 апреля оцеплены силовиками.

Губернатор рассказал о принятых решениях для стабилизации ситуации и поддержки предпринимателей. Так, в районе старого аэропорта Ростова организовали временную площадку для торговли овощами.

Действуют две антикризисные группы, подготовлена информация о компенсационных местах для торговли. В реестр добросовестных предпринимателей включили 2,1 тысячи хозяйствующих субъектов.

Кроме того, для бизнесменов положены льготные займы.

Материалы по теме
Торговцы с закрытого рынка в Ростовской области записали видеообращение
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика