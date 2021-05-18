Более 2 тыс торговцев с аксайских рынков признали добросовестными

Posted 18 мая 2021, 10:30
Published 18 мая 2021, 10:30
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Встреча состоялась во вторник, 18 мая, на ней обсудили ситуацию на рынках «Атлант», «Алмаз», «Классик», «Строительный». Они находятся в Аксайском районе и с 27 апреля оцеплены силовиками.
Губернатор рассказал о принятых решениях для стабилизации ситуации и поддержки предпринимателей. Так, в районе старого аэропорта Ростова организовали временную площадку для торговли овощами.
Действуют две антикризисные группы, подготовлена информация о компенсационных местах для торговли. В реестр добросовестных предпринимателей включили 2,1 тысячи хозяйствующих субъектов.
Кроме того, для бизнесменов положены льготные займы.