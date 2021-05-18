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Posted 18 мая 2021, 08:42

Published 18 мая 2021, 08:42

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Брошенное торговцами имущество на аксайских рынках охраняет полиция

Брошенное торговцами имущество на аксайских рынках охраняет полиция

18 мая 2021, 08:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сохранность имущества, принадлежащего предпринимателям с заблокированных рынков в Аксайском районе, обеспечивают сотрудники полиции, сообщил первый заместитель прокурора Ростовской области Кирилл Осипчук.

Как пишет ТАСС, после блокировки работы рынков большинство предпринимателей просто разбежались, бросив свое имущество.

«В связи с этим сотрудниками органов внутренних дел была организована работа по обеспечению сохранности этого имущества», — рассказал Осипчук.

Одновременно прокуратура рассмотрит действия полиции при блокировке рынков, надзорный орган получил множество однотипных жалоб на этот счет.

Напомним, 27 апреля на рынки в Аксайском районе пришли силовики, торговые места закрыли, но вопрос, где теперь торговать людям, не решен до сих пор.

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