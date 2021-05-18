Брошенное торговцами имущество на аксайских рынках охраняет полиция

Posted 18 мая 2021, 08:42
Published 18 мая 2021, 08:42
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Как пишет ТАСС, после блокировки работы рынков большинство предпринимателей просто разбежались, бросив свое имущество.
«В связи с этим сотрудниками органов внутренних дел была организована работа по обеспечению сохранности этого имущества», — рассказал Осипчук.
Одновременно прокуратура рассмотрит действия полиции при блокировке рынков, надзорный орган получил множество однотипных жалоб на этот счет.
Напомним, 27 апреля на рынки в Аксайском районе пришли силовики, торговые места закрыли, но вопрос, где теперь торговать людям, не решен до сих пор.