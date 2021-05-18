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Posted 18 мая 2021, 06:51

Published 18 мая 2021, 06:51

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Число личных банкротств резко выросло в Ростовской области в пандемию

Число личных банкротств резко выросло в Ростовской области в пандемию

18 мая 2021, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За январь — март 2021 года количество личных банкротств в Ростовской области увеличилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, следует из информации Единого федерального сайта сведений о банкротстве.

Всего за три месяца банкротами признали 1,28 тысячи физических лиц региона, кроме того, на 65,9%, с 44 до 73, увеличилось и число банкротств компаний.

В целом по России также отметили рост личных банкротств (на 81,5%), а вот число банкротств юридических лиц сократилось на 8,1%.

По мнению экспертов, причиной стала пандемия, во время которой многие жители страны потеряли стабильный доход. Кроме того, граждане просто «распробовали» закон о банкротстве физлиц и больше не боятся его, пишет Город N.

Читайте также: В Ростове осудили дочь экс-мэра Чернышева за преднамеренное банкротство.

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