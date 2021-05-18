Число личных банкротств резко выросло в Ростовской области в пандемию

Posted 18 мая 2021, 06:51
Published 18 мая 2021, 06:51
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Всего за три месяца банкротами признали 1,28 тысячи физических лиц региона, кроме того, на 65,9%, с 44 до 73, увеличилось и число банкротств компаний.
В целом по России также отметили рост личных банкротств (на 81,5%), а вот число банкротств юридических лиц сократилось на 8,1%.
По мнению экспертов, причиной стала пандемия, во время которой многие жители страны потеряли стабильный доход. Кроме того, граждане просто «распробовали» закон о банкротстве физлиц и больше не боятся его, пишет Город N.