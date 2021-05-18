Ректоры ростовских вузов отчитались о своих доходах за 2020 год

Так, ректор ЮФУ Инна Шевченко в 2020 году задекларировала 4 миллиона рублей, что примерно на 200 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Ей по-прежнему принадлежит ½ жилого дома в 44,7 квадратных метра, а в пользовании у ректора находится еще один дом и два земельных участка.