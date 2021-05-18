Ректоры ростовских вузов отчитались о своих доходах за 2020 год

Posted 18 мая 2021, 11:49
Published 18 мая 2021, 11:49
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
Так, ректор ЮФУ Инна Шевченко в 2020 году задекларировала 4 миллиона рублей, что примерно на 200 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Ей по-прежнему принадлежит ½ жилого дома в 44,7 квадратных метра, а в пользовании у ректора находится еще один дом и два земельных участка.
Супруг Инны Шевченко получил в 2020 году доход в размере 179,9 тысяч рублей. Имущества у него нет.
Ректор Донского государственного технического университета, депутат Заксобрания Ростовской области Бесарион Месхи отчитался о доходе в размере 6,7 миллиона рублей. По сравнению с 2019 годом доход ректора вырос на 2,5 миллиона рублей. При этом из списка его имущества был исключен земельный участок. Таким образом Месхи владеет квартирой площадью 84,1 квадратных метра.
Его супруга за 2019 год задекларировала нулевой доход. Ей принадлежит жилой дом и земельный участок, а также машина Mercedes-Benz GL-500. На этот раз из перечня имущества не попали еще три земельных участка супруги Бессариона Месхи.
Ректор Ростовского государственного экономического университета РГЭУ (РИНХ) Елены Макаренко сообщила о доходе в размере 3,9 миллиона рублей, что почти на 900 тысяч меньше, чем годом ранее. В перечень ее имущества включены три квартиры, общая площадь которых превышает 212 квадратных метров.
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