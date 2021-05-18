Вакцинация от COVID-19 в Ростове призвана сформировать коллективный иммунитет

Ежедневно в среднем регистрируется от 70 до 90 новых случае заболевания коронавирусной инфекцией, тогда как в январе цифра достигала в среднем за сутки 140 случаев. Например, 17 мая, зарегистрировано 76 случаев. О вакцинации и дальнейших планах развития медицины рассказала начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Ольга Мельникова.
- Ольга Михайловна, можно ли сегодня считать, что коронавирус пошел на спад?
- Говорить, что ковид побежден еще рано. К сожалению сегодня еще достаточно много ростовчан находятся на лечении в ковидных госпиталях, есть и пациенты, которые подключены к ИВЛ.
Продолжается реализация мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, ежедневно выполняется более 2 000 тестов, осуществляется выдача лекарственных препаратов пациентам с новой коронавирусной инфекцией, идет вакцинация граждан.
- Как сегодня организована вакцинация населения?
- Для удобства граждан поликлиники города ежедневно расширяют число мобильных пунктов вакцинации, где каждый желающий может сделать прививку. Всего на сегодняшний день в городе работает 58 прививочных кабинетов, 30 из них – мобильные. Расположены они в торговых центрах и универмагах города. Вакцинация в мобильных пунктах не привязана к прописке. Сегодня жителям Ростова можно сделать прививку в любой точке города, врачи принимают всех.
Есть и мобильные бригады, которые приезжают на дом к малоподвижным группам населения и людям старшего возраста. Для удобства открыты пункты вакцинации и в городских стационарах. Пациенты, которые получают плановую помощь, а она сегодня возобновлена, после выписки из стационара, где они лечились и прошли необходимое обследование, имеют возможность сделать прививку в стационаре. И главное ‒ через 21 день получить второй компонент вакцины.
- Сколько жителей Ростова охвачены вакцинацией сегодня?
- Прошли вакцинацию от коронавируса уже более 146,5 тысяч ростовчан. Второй компонент сделали более 105 тысячи граждан, процент привитых в городе составляет более 25% от всего взрослого населения ростовчан, подлежащих вакцинации.
- Улучшение ситуации с коронавирусом привело к сокращению коечного фонда в ковидных госпиталях?
- В настоящее время в городе развернуто 1 000 ковидных коек. В феврале текущего года, с учетом стабилизации эпидемической ситуации, снижения числа новых случаев заболевших и загруженности коечного фонда, принято решение о сокращении 300 ковидных коек, из них 100 коек в КДЦ «Здоровье» и 200 коек в городской больнице № 1 им. Н.А. Семашко. С учетом сокращения коечного фонда загруженность составляет ниже 60%.
В связи с закрытием коек в ЦГБ возобновлена плановая стационарная помощь по профилям хирургия, травматология и ортопедия, неврология, продолжает работать детская инфекция, взрослое и детское ЛОР-отделения и родильное отделение.
- Восстановлена ли диспансеризации населения?
- С 9 марта 2021 года с соблюдением всех мер предосторожности при коронавирусе, возобновлена плановая амбулаторная медицинская помощь, в том числе прием узких специалистов, проведение лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования, а также работа дневных стационаров в поликлиниках и поликлинических отделениях при заполнении не более 50% от коечной мощности.
Но, приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания. При этом, пациенты посещаются врачами на дому, с целью динамического наблюдения и корректировки лечения. Такие меры позволяют и людям повысить ответственность к своему здоровью.
- Какие первостепенные задачи стоят сегодня перед Управлением здравоохранения города?
- На сегодня, в первую очередь, перед отраслью здравоохранение стоит задача замедлить распространение новой коронавирусной инфекции и не допустить роста числа вновь заболевших, в том числе за счет увеличения объемов вакцинации, необходимо создать коллективный иммунитет, защитить группы риска, прежде всего старшее поколение. Но для формирования коллективного иммунитета нам необходимо вакцинировать 60% взрослого населения.
Оказание плановой медицинской помощи сегодня тоже не остается без внимания. Мы благодарны Правительству Ростовской области и Администрации города, при поддержке которых, на условии софинансирования, была построена в Железнодорожном районе новая детская поликлиника, завершаются работы по строительству модульного здания под размещение подстанции скорой медицинской помощи в мкр. Суворовский, продолжаются капитальный ремонт детской поликлиники № 45 и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт горбольницы № 4, в текущем году начнем капремонт поликлиники городской больницы № 20.
- Каковы дальнейшие планы развития городского здравоохранения?
- Губернатор Ростовской области объявил в регионе 2021 год — годом первичной медико-санитарной помощи. Это самый востребованный вид медицинских услуг у горожан, первое медучреждение, куда обращаются люди, почувствовав недомогание.
В этом году, в отрасль здравоохранения будут направлены колоссальные финансовые средства. Планируется приобрести оборудование для поликлиник города на сумму свыше 550 млн. рублей. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт медучреждений первичного звена здравоохранения. Мы думаем, что все ростовчане останутся довольны результатом этого года, и отметят улучшение работы поликлиник в нашем городе.