Вакцинация от COVID-19 в Ростове призвана сформировать коллективный иммунитет

Есть и мобильные бригады, которые приезжают на дом к малоподвижным группам населения и людям старшего возраста. Для удобства открыты пункты вакцинации и в городских стационарах. Пациенты, которые получают плановую помощь, а она сегодня возобновлена, после выписки из стационара, где они лечились и прошли необходимое обследование, имеют возможность сделать прививку в стационаре. И главное ‒ через 21 день получить второй компонент вакцины.