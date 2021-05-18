Впервые за десять лет прочистили ливневки на проспекте Ленина в Ростове

Posted 18 мая 2021, 09:57
Published 18 мая 2021, 09:57
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
«На этой неделе привели в порядок 115 метров ливневой канализации по проспекту Ленина, 109\5», — сказано в сообщении.
Этот участок ливневки не прочищали более десяти лет и горожане часто страдали от подтоплений во время дождей.
Сейчас рабочие ремонтируют ливневки на Большой Садовой, Буденновском проспекте и улице Красноармейской. Кроме того, чистят ливневую канализацию на основных магистралях города.
Помимо прочистки рабочие восстанавливают решетки и люки, которые часто воруют злоумышленники. Только с начала 2021 года в Ростове восстановили почти 300 ливневых решеток.