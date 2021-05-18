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Posted 18 мая 2021, 09:57

Published 18 мая 2021, 09:57

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Впервые за десять лет прочистили ливневки на проспекте Ленина в Ростове

18 мая 2021, 09:57
В Ростове-на-Дону начали прочищать и ремонтировать ливневую канализацию, сообщили в городской администрации.

«На этой неделе привели в порядок 115 метров ливневой канализации по проспекту Ленина, 109\5», — сказано в сообщении.

Этот участок ливневки не прочищали более десяти лет и горожане часто страдали от подтоплений во время дождей.

Сейчас рабочие ремонтируют ливневки на Большой Садовой, Буденновском проспекте и улице Красноармейской. Кроме того, чистят ливневую канализацию на основных магистралях города.

Помимо прочистки рабочие восстанавливают решетки и люки, которые часто воруют злоумышленники. Только с начала 2021 года в Ростове восстановили почти 300 ливневых решеток.

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