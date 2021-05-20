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Posted 20 мая 2021, 14:23

Published 20 мая 2021, 14:23

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Депутата Михалева подозревают в провоцировании массового ДТП в Ростове-на-Дону

20 мая 2021, 14:23
В Ростове-на-Дону аварию с пятью автомобилями на проспекте Стачки мог совершить депутат Заксобрания региона, член фракции «Единая Россия» Александр Михалев, пишет telegram-канал «Don Mash».

В среду, 19 мая, на проспекте Стачки столкнулись пять дорогих автомобилей. Водитель Audi A7 потерял контроль над управлением и влетел в Renault Megane, после чего были задеты машины Renault Kangoo, Škoda Octavia и Renault Kaptur.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Но машины были сильно повреждены.

Очевидцы заявили, что за рулем Audi A7 находился депутат Михалев. Сейчас региональное УГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося.

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