Депутата Михалева подозревают в провоцировании массового ДТП в Ростове-на-Дону

Posted 20 мая 2021, 14:23
Published 20 мая 2021, 14:23
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В среду, 19 мая, на проспекте Стачки столкнулись пять дорогих автомобилей. Водитель Audi A7 потерял контроль над управлением и влетел в Renault Megane, после чего были задеты машины Renault Kangoo, Škoda Octavia и Renault Kaptur.
Медицинская помощь никому не потребовалась. Но машины были сильно повреждены.
Очевидцы заявили, что за рулем Audi A7 находился депутат Михалев. Сейчас региональное УГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося.