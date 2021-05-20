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Posted 20 мая 2021, 12:31

Published 20 мая 2021, 12:31

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Массовое ДТП в Ростове устроил депутат Александр Михалев после обысков в квартире

20 мая 2021, 12:31
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Александр Михалев устроил ДТП с четырьмя автомобилями после того, как в его квартире прошли обыски, сообщает телеграм-канал Don_Mash.

Напомним, что силовики пришли с обыском в квартиру народного избранника во вторник, 18 мая. В это время самого депутата дома не было. Сообщалось, что визит сотрудников правоохранительных органов может быть связан с деятельностью компании ООО ТУ «Шолоховское», которую возглавляет Михалев.

Don_Mash сообщает, что фирма задолжала работникам зарплату на 4,5 миллиона рублей.

В среду, 19 мая, депутат попал в аварию. По информации телеграм-канала, он спровоцировал ДТП с четырьмя машинами. Происшествие случилось на проспекте Стачки. В аварии никто не пострадал, но автомобили оказались сильно повреждены.

#Общество#Новости
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