Массовое ДТП в Ростове устроил депутат Александр Михалев после обысков в квартире

Напомним, что силовики пришли с обыском в квартиру народного избранника во вторник, 18 мая. В это время самого депутата дома не было. Сообщалось, что визит сотрудников правоохранительных органов может быть связан с деятельностью компании ООО ТУ «Шолоховское», которую возглавляет Михалев.