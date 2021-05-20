Миллионные доходы задекларировали директора школ в Ростове

Самый длинный перечень имущества оказался у директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» Владимира Колесника. Он показал доход за 2020 год в размере 1,08 миллиона рублей. А принадлежат ему половина земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 579 квадратных метров, половина жилого дома на 37 квадратов, квартира в долевой собственности, а также 17 земельных участков садового и сельхозназначения общей площадью 29,2 тысячи квадратных метров.