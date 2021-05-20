Миллионные доходы задекларировали директора школ в Ростове

Posted 20 мая 2021, 09:48
Published 20 мая 2021, 09:48
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
Самый высокий доход за 2020 год оказался у директора МБОУ «Школа № 81» Натальи Берекчиевой, которая заработала 8,4 миллиона рублей. Ей принадлежат две квартиры, одна из которых в долевой собственности, а также автомобиль Mitsubishi Outlander.
Ее три несовершеннолетних ребенка получили в общей сложности более 41,1 тысячи рублей, на них записаны доли участка земли площадью 655 квадратных метра.
Директор школы № 7 имени Береста Алексея Прокопьевича Алла Лисовская отчиталась о заработке в 4,2 миллиона рублей. В собственности у нее имеется две квартиры площадью 57,7 и 31,7 квадратных метра.
На третьем месте оказалась руководитель МАОУ «Лицей экономический № 14» Галина Чернышёва с годовым доходом в размере 3,41 миллиона рублей. Ей принадлежат квартира площадью 82,4 квадрата и парковочное место.
В список самых состоятельных директоров ростовских школ вошла также директор МБОУ «Школа № 18» Марина Аксенова, которая задекларировала более 3 миллионов рублей. В перечень ее имущества входит только ⅓ квартиры площадью 62,5 квадратных метра.
Самый длинный перечень имущества оказался у директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» Владимира Колесника. Он показал доход за 2020 год в размере 1,08 миллиона рублей. А принадлежат ему половина земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 579 квадратных метров, половина жилого дома на 37 квадратов, квартира в долевой собственности, а также 17 земельных участков садового и сельхозназначения общей площадью 29,2 тысячи квадратных метров.
Его супруга за год заработала чуть больше 147 тысяч рублей. Она владеет автомобилем Chevrolet Cruze, еще одним земельным участком под жилое строительство на 520 квадратов и квартирой площадью 64,1 квадратных метра.
При этом доход большинства из школьных директоров превысил в 2020 году 1 миллион рублей.
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