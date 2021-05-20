Пенсионера МВД в Ростове осудили за взятки для трудоустройства в органы

Пенсионер МВД взял 30 тысяч рублей за содействие при прохождении военно-врачебной комиссии для трудоустройства в органы полиции, хотя не имел такой возможности. Кроме того, он выступал посредником при передачи взяток общей суммой в 300 тысяч рублей руководителю отделения по работе с личным составом Ростовского линейного управления МВД.