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Posted 20 мая 2021, 10:33

Published 20 мая 2021, 10:33

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Пенсионера МВД в Ростове осудили за взятки для трудоустройства в органы

Пенсионера МВД в Ростове осудили за взятки для трудоустройства в органы

20 мая 2021, 10:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону к четырем годам лишения свободы приговорили бывшего полицейского за получение взятки, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Пенсионер МВД взял 30 тысяч рублей за содействие при прохождении военно-врачебной комиссии для трудоустройства в органы полиции, хотя не имел такой возможности. Кроме того, он выступал посредником при передачи взяток общей суммой в 300 тысяч рублей руководителю отделения по работе с личным составом Ростовского линейного управления МВД.

Пенсионера осудили на четыре года колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Начальника, получавшего взятки, осудили раньше.

Ранее в Ростове-на-Дону заключили под стражу бывшего сотрудника полиции, который на автовокзале продавал наркотики.

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