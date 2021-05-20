Пенсионера МВД в Ростове осудили за взятки для трудоустройства в органы

Posted 20 мая 2021, 10:33
Published 20 мая 2021, 10:33
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Пенсионер МВД взял 30 тысяч рублей за содействие при прохождении военно-врачебной комиссии для трудоустройства в органы полиции, хотя не имел такой возможности. Кроме того, он выступал посредником при передачи взяток общей суммой в 300 тысяч рублей руководителю отделения по работе с личным составом Ростовского линейного управления МВД.
Пенсионера осудили на четыре года колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Начальника, получавшего взятки, осудили раньше.
Ранее в Ростове-на-Дону заключили под стражу бывшего сотрудника полиции, который на автовокзале продавал наркотики.