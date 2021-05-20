Побег из Ростовской области: почему жители Дона покидают родной край

Posted 20 мая 2021, 14:25
Published 20 мая 2021, 14:25
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
В большинстве случаев звучат социальные проблемы: безработица и низкая оплата труда, переполненный транспорт и пробки на дорогах в часы-пик, слабая доступность медицины и плохая экология.
Удалось ли сегодня уехавшим из Ростовской области реализовать свои амбиции и достигнуть желаемого в других регионах, выяснял корреспондент RostovGazeta.
Вершина успеха
С точки зрения Елены [имя изменено по ее просьбе — прим. автора] Ростовская область — далеко не идеальный регион для свободного общения сексуальных меньшинств. Именно эта причина сподвигла ростовчанку отправиться покорять Санкт-Петербург.
«Да, в Ростове тоже есть негласное место для встреч людей с нетрадиционной ориентацией, но здесь это серьезно осуждается. Вспомните хотя бы опыт Анны Дворниченко, которая организовала ЛГБТ- клуб. Ну и чем это закончилось? В Питере намного проще. Здесь много неформальных людей, и это никого не удивляет», - рассказывает Елена.
В процессе общения она признается, что еще одной причиной покинуть Ростов стала опостылевшая работа.
«По образованию я - юрист. Но устроится по специальности не получалось. Поэтому работала в компании по ремонту бытовой техники, принимала ее на ремонт. Мастера не успевали чинить, задерживали сроки. А недовольные клиенты «всех собак» спускали на меня. Надоело жить в постоянном стрессе за 15 тыс. рублей в месяц», - поясняет Елена.
Сегодня она директор небольшой компании в Санкт-Петербурге, но не считает это великим достижением.
«Было нелегко. Первое время снимала маленькую комнату в коммуналке, на проезд до работы уходила уйма времени. Но мне повезло: познакомилась с нужными людьми. С ними организовали небольшой бизнес. Не особо прибыльный, да и в сфере, в которой я вообще не разбиралась, была на должности: «дай — подай». Но со временем, вникла в суть. Постепенно, друзья уходили в поисках больших денег, открывали что-то свое, так я и оказалась руководителем», - говорит она.
Решение уехать из Ростова приняла в апреле 2021 года и выпускница ЮФУ Анастасия.
«На адекватную работу в Ростове не устроиться. Мало того, что физики никому не нужны, так еще и работодателей не интересует диплом, им нужен опыт. А как его получить молодому специалисту?», - недоумевает Анастасия.
Она рассказывает, что после окончания университета работала продавцом с зоомагазине.
«В ассортименте магазина были кролики и попугаи. Корма на их не хватало. Мы были вынуждены подкармливать питомцев за свои деньги, поскольку невозможно было смотреть в голодные глаза. А зарплата была 15 тыс. рублей, без официального оформления. Плюс накладывали штрафы. Я выдержала два месяца, а потом позвонила и сказала, что больше не приду», - вспоминает Анастасия.
Дальнейший поиск мест для трудоустройства, также не привел к хорошему результату.
«Друзья позвали работать с ними в игровом клубе. Тоже без оформления, и тоже на 15 тыс. рублей. Как я поняла, 15 тысяч - это вершина финансового успеха для обычных жителей Ростова. Из них порядка 4 тыс. рублей у меня уходило на проезд и перекус на работе, а 5 тыс. рублей - на оплату коммунальных услуг. Ну и как я, молодая девушка, могла прожить на оставшиеся 6 тысяч? Чем питаться? Макарошками? На что покупать одежду? Ведь те же зимние вещи и обувь стоят куда дороже», - возмущается она.
Переехав в апреле в Москву, Анастасия уже через неделю вышла на работу.
«Да, и в Москве работа не огонь. Не по специальности, тоже без карьерного роста. Зато здесь платят совсем другие деньги. И, получив первую приличную зарплату, я выслала половину маме в Ростов. Она аж расплакалась от счастья, что у меня все получилось», - говорит Анастасия.
От подвала до башни
Наталья Словаева работала в Ростове специальным корреспондентом в газете "Уполномочен заявить" и известном в регионе журнале. Она рассказывает, что работа была не из легких.
«Поскольку издания были оппозиционными, редакции постоянно вставляли палки в колеса. Например, однажды из-за проблем с арендой нам заколотили дверь, и мы попадали на рабочие места через окно. Денег платили совсем мало. Но когда главного редактора посадили в тюрьму, даже эти крохи стали выплачивать с перебоями», - вспоминает Наталья Словаева.
Перейдя на другую работу, у нее окончательно сформировалось мнение, что ни профессионально, ни финансово расти в Ростове некуда.
«Так я бросила все, и отправилась покорять столицу, с двумя тысячами рублей в кармане. Но уже в поезде мне позвонили и сообщили радостную новость: я принята на должность редактора (райтера) на московский телеканал, куда перед отъездом отправила резюме», - рассказывает ростовская журналистка. - За первые годы жизни в столице пришлось поменять много мест работы, географически от подвала на Таганке до башен Москва-Сити. Хотелось получить побольше опыта».
Были у нее и другие занятия, включая волонтёрство в арт-центре, внештатное сотрудничество с известным музыкальным журналом и путеводителем по художественной жизни в России.
«Но я охладела к журналистике. И, получив второе образование преподавателя английского языка, сегодня работаю по новой специальности» - говорит ростовская журналистка.
У Натальи Словаевой вышла вторая книга стихов «Фантазии». А на тусовке в честь дня рождения Дэйва Гаана (Depeche Mode) она встретила будущего мужа, который по случайному стечению обстоятельств работал одно время в Ростове, где был небезызвестным радиоведущим.
Тем не менее родной город ростовская журналистка до сих пор вспоминает с теплотой.
«В отпуск я всегда приезжаю в Ростов. С непривычки, конечно, обескураживает некоторая бесцеремонность в транспорте и магазинах, но это компенсируется южным радушием и размеренностью. После Москвы жизнь в Ростове кажется более медитативной. Кроме того, на Дону отличные овощи и фрукты. А в последнее время появилось много мест, где можно интересно провести время», - делится мнением Словаева.
Важнейшее из искусств
Экс-редактор службы новостей одного из ростовских телевизионных каналов Дмитрий Демченко отмечает, что главной причиной отъезда из Ростова стало отсутствие перспектив роста.
«Я вырос из «ростовских штанишек». И даже сейчас смотрю на юг России и вижу, что, например, даже в Краснодаре есть крутые телевизионные каналы, активно развивается отрасль кино, а в Ростове нет ничего, кроме единственного телевизионного «рупора пропаганды». Да и финансовые вопросы тоже никто не отменял. Когда я уезжал — деньги в Ростове платили странно. А хотелось бы, чтобы их платили регулярно, да еще и в том объеме, который бы устраивал», - делится мнением Дмитрий Демченко.
Он добавляет, что в столице его карьерный рост был длинным, тернистым, но интересным.
«И если из Ростова я уезжал с идеей работать на телевидении, что и удалось, то потом меня позвали редактором в кино. Было настолько интересно, что я ушел с должности выпускающего редактора вечерних новостей на НТВ. Выучился во ВГИКе, стал режиссером, одновременно писал сценарии», - рассказывает Дмитрий Демченко.
По его сценариям снято три полнометражных фильма (третий скоро выйдет на экраны ТВ). Сегодня Демченко работает генеральным продюсером кинокомпании «DDMedia» и шеф-редактором общественной службы новостей.
«Мертвый» регион?
Ростовский шансонье, автор и исполнитель Григорий Заречный принял решение о переезде потому, что посчитал Ростовскую область «мертвым регионом» для музыкантов. И, несмотря на наличие высших и средних учебных заведений, которые ежегодно дают путевку в жизнь тысячам музыкантам на Дону, никакой работы для них здесь не предвидится. Талантливые и амбициозные— уезжают. А оставшиеся пристраиваются, как получится.
«Для музыкантов в столице есть и работа и хорошие перспективы. В 10-и метрах от моего дома находится бульвар Измайловский. Для нас, ростовчан, этот фактически лес, с огромными деревьями и благоустроенными тротуарами», - рассказывает Григорий Заречный.
Однако он добавляет, что для проживания «в сказке» необходимо жить в «правильном районе», поскольку и в Москве немало захолустных мест с загазованным воздухом.
«Многие москвичи давно отказались от машин. И я свою продал. Не нужна она здесь. Гораздо проще и дешевле вызвать такси», - поясняет Заречный.
Ожидание и реальность
В числе опрошенных RostovGazeta жителей Дона, желающих покинуть Ростовскую область — представители разнообразных профессий. Все они отмечают, что наряду со сложностями передвижения по городу в часы-пик, в регионе были и остаются серьезные проблемы с заработком средств. В стабильно работающие компании никто не требуется — в них отсутствует текучка кадров. А многообещающие вакансии на биржах труда, в большинстве случаев, на практике таковыми не являются.
«Города Ростовской области больше похожи на портовые. Потому что в них мужчины, словно моряки, на полгода уезжают на заработки в любые места, а потом возвращаются. Люди едут не только за границу или на Север, но и в соседние регионы, например, в тот же Краснодар. Уезжают в любое место, где есть работа. Для примера сварщик-бетонщик в Москве стабильно зарабатывает 70-80 тыс. рублей ежемесячно. Разве такие деньги он увидит, например, в Кашарах или Сальске? - рассуждает журналист и общественник Сергей Резник. - Люди воют от отсутствия возможностей, в том числе и бизнесмены. Ведь, к примеру, все же знают, что сейчас происходит на Аксайских рынках. Что будет с этими предпринимателями? Еще одной немаловажной проблемой у ростовского бизнеса является и отсутствие гарантий. Раскрутил человек свой бизнес, вроде бы пошел стабильный доход, но тут появляется человек в погонах и требует денег. А предприниматели уже боятся обращаться в правоохранительные органы, ведь неизвестно, против кого в итоге заведут дело. Мало кому удается вырваться из этого круга, в основном, приходится откупаться».
Резник добавляет, что многие его друзья из Ростовской области, которые занимаются менеджментом, подбором персонала, созданием проектов, сегодня готовы переехать к нему, в Грузию. Но их останавливают вопросы трудоустройства.
«То есть ростовчане, ставшие специалистами, уже не видят для себя дальнейших перспектив карьерного роста. Но с другой стороны, когда человек достигает определенного уровня, он уже не пойдет мешать бетон на стройку. А здесь, в Грузии, нужны рабочие незамысловатых специальностей. Мои соседи мне говорят — научи нас работать на компьютере, мы будем тебе помогать. Но мне проще их самому обеспечивать, чем научить тому, что делаю я», - отмечает Сергей Резник.
Уехать, чтобы вернуться
Политолог из Ростова Антон Бредихин свой отъезд объясняет естественной причиной.
«В рамках дипломной работы в ЮФУ я работал в Донецке и Луганске, вел мероприятия с теми, кто впоследствии пошел на «Русскую весну». Тем не менее в аспирантуре ЮФУ было лишь одно бюджетное место. Я понимал, что с поступлением на бюджет возникнут сложности. А рассматривая платные варианты, оказалось, то цена за обучение в аспирантуре Москвы на 2 тыс. рублей ниже, чем в Южном федеральном университете. Поэтому выбор был очевиден», - вспоминает причину отъезда Антон Бредихин.
Он добавляет, что в процессе обучения, наблюдая за событиями в Ростовской области, приходило понимание, что перспектив у политолога на Дону нет.
Сегодня он заведующий Первой детской казачьей библиотеки № 128 культурного центра им. М.А. Шолохова, советник Верховного Атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья. Однако, несмотря на активную карьеру, он скучает по родному краю.
«Так или иначе, всю свою жизнь в Москве я взаимодействую с Ростовской областью, - отмечает Антон Бредихин. - И, конечно же, хочу вернуться на родину. Но никаких предложений по работе не поступает, хотя я сотрудничаю и с органами власти, и с депутатами, и с высшими научными учреждениями региона. Складывается впечатление, что Ростов свои кадры растит для себя. Хотя на практике мы видим другой опыт, когда человек сперва уезжает в Москву, а потом возвращается обратно в регион, но уже совсем в другом амплуа».