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Posted 21 мая 2021, 13:01

Published 21 мая 2021, 13:01

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

До десяти человек выросло число жертв аварии в коллекторе под Таганрогом

21 мая 2021, 13:01
В Ростовской области прибывшие на место аварии на очистном сооружении в селе Дмитриадовка спасатели достали из коллектора тела десяти работников водоканала, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Отмечается, что авария произошла в 10.55 мск во время проведения работ в колодце произошел выброс метана, рабочие получили отравление.

В настоящее время тела десяти человек подняли на поверхность. Точное количество жертв трагического происшествия неизвестно, поскольку коллектор заполнен водой. Спасатели продолжают поисковые работы.

Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

На месте задействован 51 человек, 16 единиц техники. Работают психологи МЧС.

По факту массовой гибели рабочих возбудили уголовное дело.

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