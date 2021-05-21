До десяти человек выросло число жертв аварии в коллекторе под Таганрогом

Posted 21 мая 2021, 13:01
Published 21 мая 2021, 13:01
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
Отмечается, что авария произошла в 10.55 мск во время проведения работ в колодце произошел выброс метана, рабочие получили отравление.
В настоящее время тела десяти человек подняли на поверхность. Точное количество жертв трагического происшествия неизвестно, поскольку коллектор заполнен водой. Спасатели продолжают поисковые работы.
Пятеро пострадавших находятся в реанимации.
На месте задействован 51 человек, 16 единиц техники. Работают психологи МЧС.
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