Новости пятницы Ростова об угрозах изнасиловать учителя и гибели 10 рабочих

Posted 21 мая 2021, 15:07
Published 21 мая 2021, 15:07
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Угрожающий школьник
Жителей региона шокировал третьеклассник, который угрожал изнасиловать учительницу во время урока. Происшествие случилось в Таганроге в школе № 8.
Ученик третьего класса начал матом кричать на учительницу Наталью Рыжих, после чего стал ей угрожать изнасилованием. Она на это не обращала внимание и попросила других учеников продолжать писать контрольную работу.
Конфликтный момент попал на видео, которое стало вирусным. По факту случившегося прокуратура начала проверку.
Гибель рабочих
Рядом с Таганрогом, в селе Дмитриадовка несколько рабочих спустились в канализационный коллектор, в котором произошла утечка метана. Из-за этого погибли десять человек, еще пятерых госпитализировали.
Они являлись сотрудникам водоканала, где сейчас проводятся обыски. Следователи изымают интересующую документацию.
Назвать точное количество погибших пока нельзя, так как сам коллектор заполнен водой. Продолжается поисковая операция.
На месте задействован 51 человек, 16 единиц техники. Работают психологи МЧС. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Проблемы из-за пыли
Жители улицы Шоссейной в Ростове-на-Дону задыхаются от пыли, которая поднимается с разбитой дороги. По ней ежедневно проезжают эвакуаторы, после чего возвращаются с машинами.
Плюс и люди приезжают за своими автомобилями. А нормальной дороги к штраф-стоянке нет.
Жильцы близлежащих домов жалуются, что им нечем дышать. Помощи они добиться не могут, никакие меры не принимаются.