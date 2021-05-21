Родные пострадавших и погибших рабочих под Таганрогом узнали о ЧП из соцсетей

По словам Павла Кириченко, его мать пострадала во время аварии на очистном сооружении в Дмитриадовке. При этом молодой человек не мог в течение нескольких часов добиться от врачей в больнице и от руководства водоканала, что с его матерью, которая находится в реанимации.