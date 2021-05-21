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Posted 21 мая 2021, 18:56

Published 21 мая 2021, 18:56

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Родные пострадавших и погибших рабочих под Таганрогом узнали о ЧП из соцсетей

21 мая 2021, 18:56
Родственникам погибших и пострадавших из-за утечки метана рабочих «Водоканала» в Неклиновском районе Ростовской области никто не сообщил о происшествии, сообщил корреспонденту RostovGazeta сын одной из госпитализированных сотрудниц организации.

По словам Павла Кириченко, его мать пострадала во время аварии на очистном сооружении в Дмитриадовке. При этом молодой человек не мог в течение нескольких часов добиться от врачей в больнице и от руководства водоканала, что с его матерью, которая находится в реанимации.

Видео: rostovgazeta.ru

Юноша рассказал, что узнал о происшествии из новостей и социальных сетей, о том что его родной человек также пострадал и доставлен в больницу, ему сообщили коллеги его матери.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено после аварии на коллекторе и массовой гибели рабочих. ЧП произошло в Неклиновском районе в селе Дмитриадовка 21 мая. Погибли десять человек, восемь — госпитализировали, пятеро находятся в реанимации.

Губернатор региона Василий Голубев объявил траур по погибшим в Дмитриадовке 22 мая.

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