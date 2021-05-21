Сергей Резник рассказал, почему люди массово уезжают из Ростовской области

Posted 21 мая 2021, 07:29
Published 21 мая 2021, 07:29
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
В числе опрошенных RostovGazeta жителей Дона, желающих уехать из Ростовской области оказались представители разнообразных профессий. Все они отмечают, что наряду со сложностями передвижения по городу в часы-пик, в регионе были и остаются серьезные проблемы с заработком денег. В стабильно работающие компании никто не требуется — в них отсутствует текучка кадров. А многообещающие вакансии на биржах труда, в большинстве случаев, на практике таковыми не являются.
«Города Ростовской области больше похожи на портовые. Потому что в них мужчины, словно моряки, на полгода уезжают на заработки в любые места, а потом возвращаются. Люди едут не только за границу или Север, но и в соседние регионы, например, в тот же Краснодар. Уезжают в любое место, где есть работа. Для примера сварщик-бетонщик в Москве стабильно зарабатывает 70-80 тыс. рублей ежемесячно. Разве такие деньги он увидит, например, в Кашарах или Сальске? — рассуждает журналист и общественник Сергей Резник. — Люди воют от отсутствия возможностей, в том числе и бизнесмены. Ведь, к примеру, все же знают, что сейчас происходит на Аксайских рынках. Что будет с этими предпринимателями? Еще одной немаловажной проблемой у ростовского бизнеса является и отсутствие гарантий. Раскрутил человек свой бизнес, вроде бы пошел стабильный доход, но тут появляется человек в погонах и требует денег. А предприниматели уже боятся обращаться в правоохранительные органы, ведь неизвестно, против кого в итоге заведут дело. Мало кому удается вырваться из этого круга, в основном, приходится откупаться».
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