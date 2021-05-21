Заменить мигрантов заключенными в Ростовской области вряд ли удастся — эксперт

«Сейчас мы были в колонии № 14, и даже речь о работе не шла. Мы предложили заключенным выйти позаниматься спортом, поиграть в футбол, волейбол. А они вообще ничего делать не хотят. Мы стали выяснять в чем проблема, и нам сообщили, что когда администрация организовывает мероприятия, в которых приходится участвовать, это считается сотрудничеством с администрацией, что не в почете. Поэтому даже на спортивные занятия мотивировать осужденных возможности нет. Что уже говорить про работу, если люди не реагируют ни на ШИЗО, ни на множество взысканий», - подчеркивает Омельченко.