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Posted 21 мая 2021, 09:14

Published 21 мая 2021, 09:14

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Заменить мигрантов заключенными в Ростовской области вряд ли удастся — эксперт

Заменить мигрантов заключенными в Ростовской области вряд ли удастся — эксперт

21 мая 2021, 09:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Предложение ФСИН о том, чтобы заменить трудовых мигрантов заключенными очень хорошее, но главный вопрос в том, будут ли заключенные работать, сообщает RostovGazeta председатель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко.

Омельченко отмечает, что и сегодня в каждой колонии создано много рабочих мест.

«Вчера я присутствовал на комиссии по трудоустройству в колонии № 2. Никто не хочет работать. Заключенных заставляют как могут, наказывают, но к положительному результату это не приводит. Хотя те, кто работает, получают на руки деньги, находятся в облегченных условиях», - сообщает Игорь Омельченко.

В качестве еще одного примера он приводит посещение колонии № 14 в Новочеркасске.

«Сейчас мы были в колонии № 14, и даже речь о работе не шла. Мы предложили заключенным выйти позаниматься спортом, поиграть в футбол, волейбол. А они вообще ничего делать не хотят. Мы стали выяснять в чем проблема, и нам сообщили, что когда администрация организовывает мероприятия, в которых приходится участвовать, это считается сотрудничеством с администрацией, что не в почете. Поэтому даже на спортивные занятия мотивировать осужденных возможности нет. Что уже говорить про работу, если люди не реагируют ни на ШИЗО, ни на множество взысканий», - подчеркивает Омельченко.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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