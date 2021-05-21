Заменить мигрантов заключенными в Ростовской области вряд ли удастся — эксперт

Posted 21 мая 2021, 09:14
Published 21 мая 2021, 09:14
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Омельченко отмечает, что и сегодня в каждой колонии создано много рабочих мест.
«Вчера я присутствовал на комиссии по трудоустройству в колонии № 2. Никто не хочет работать. Заключенных заставляют как могут, наказывают, но к положительному результату это не приводит. Хотя те, кто работает, получают на руки деньги, находятся в облегченных условиях», - сообщает Игорь Омельченко.
В качестве еще одного примера он приводит посещение колонии № 14 в Новочеркасске.
«Сейчас мы были в колонии № 14, и даже речь о работе не шла. Мы предложили заключенным выйти позаниматься спортом, поиграть в футбол, волейбол. А они вообще ничего делать не хотят. Мы стали выяснять в чем проблема, и нам сообщили, что когда администрация организовывает мероприятия, в которых приходится участвовать, это считается сотрудничеством с администрацией, что не в почете. Поэтому даже на спортивные занятия мотивировать осужденных возможности нет. Что уже говорить про работу, если люди не реагируют ни на ШИЗО, ни на множество взысканий», - подчеркивает Омельченко.