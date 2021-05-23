До +12 градусов похолодает в Ростове в конце мая

Дожди прекратятся в среду, 26 мая, в Ростове потеплеет днем до +20 градусов, но будет облачно. Ночью температура опустится до +12 градусов. Зато в четверг, 27 мая, в город вернется летняя погода, потеплеет до +25 градусов и будет солнечно.