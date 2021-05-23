До +12 градусов похолодает в Ростове в конце мая

Posted 23 мая 2021, 08:22
Published 23 мая 2021, 08:22
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
Уже в воскресенье, 23 мая температура воздуха не превысит +22 градуса. После полудня возможна гроза. Ветер усилится до 9 метров в секунду. В ночное время похолодает до +17 градусов.
В понедельник, 24 мая, в южной столице будет дождливо с самого утра, а к обеду осадки усилятся. Температура воздуха составит около +21 градуса днем и +14 ночью.
Еще прохладнее станет во вторник .воздух прогреется только до +19 градусов. Все также возможна гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Ночью температура опустится до +12 градусов.
Дожди прекратятся в среду, 26 мая, в Ростове потеплеет днем до +20 градусов, но будет облачно. Ночью температура опустится до +12 градусов. Зато в четверг, 27 мая, в город вернется летняя погода, потеплеет до +25 градусов и будет солнечно.
Настоящая жара начнется уже в пятницу, 28 мая, воздух прогреется до +28 градусов.
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