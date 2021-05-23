“КСМК - Север” - принял участие в национальном проекте «Производительность труда»

«Эти предприятия в совокупности вырабатывают продукции порядка 40 процентов в целом по Ростовской области. Это крупнейшие предприятия, которые относятся к четырем отраслям экономики: обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и торговля. Их вклад в экономику области наиболее максимален и внедрение технологий бережливого производства дает максимальный экономический эффект не только для самих предприятий, но и становится дополнительным источником областного бюджета. Многие из них, являются бюджетообразующими, как „КСМК — Север“. Этот завод — хороший пример, показывающий, что это современное, высокотехнологичное производство, где внедрены лучшие технологичные наработки. Кроме того, здесь мы видим замечательный пример бережливого мышления руководства и директора предприятия, которые несмотря на эту новизну, не отбросили возможности для снижения потерь, а вовсе, наоборот, сделали так, что оказали позитивное влияние и на выручку и на обороты. И как следствие — на поступления в бюджет Ростовской области», — пояснил заместитель министра.