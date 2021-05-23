“КСМК - Север” - принял участие в национальном проекте «Производительность труда»

Лидером в освоении национальных приоритетов по мнению минэконом развития региона, стала компания ООО «КСМК-Север».
«КСМК-Север» — это полностью автоматизированное производство с современной системой энергоснабжения, выпускающее ячеистый бетон автоклавного твердения.
Сам завод в Октябрьском районе Ростовской области появился относительно недавно. Его история начинается с Международного инвестиционного форума «Сочи-2014», когда правительство Ростовской области и группа компаний ВКБ подписали Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству «КСМК-Север», который вошел в 100 губернаторских проектов.
Строительство завода началось в 2015 году, в четырех километрах от Новочеркасска, в поселке Кадамовский, а в конце 2019 года завод запустили.
Как отмечает заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов, Ростовская область принимает активное участие в национальном проекте повышения производительности труда с 2019 года, и одним из лидеров проекта, является «КСМК-Север». Сегодня в проекте участвует 67 предприятий. До 2024 года состав участников планируется увеличить до 187.
«Эти предприятия в совокупности вырабатывают продукции порядка 40 процентов в целом по Ростовской области. Это крупнейшие предприятия, которые относятся к четырем отраслям экономики: обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и торговля. Их вклад в экономику области наиболее максимален и внедрение технологий бережливого производства дает максимальный экономический эффект не только для самих предприятий, но и становится дополнительным источником областного бюджета. Многие из них, являются бюджетообразующими, как „КСМК — Север“. Этот завод — хороший пример, показывающий, что это современное, высокотехнологичное производство, где внедрены лучшие технологичные наработки. Кроме того, здесь мы видим замечательный пример бережливого мышления руководства и директора предприятия, которые несмотря на эту новизну, не отбросили возможности для снижения потерь, а вовсе, наоборот, сделали так, что оказали позитивное влияние и на выручку и на обороты. И как следствие — на поступления в бюджет Ростовской области», — пояснил заместитель министра.
Действительно, проектная мощность «КСМК — Север» не только производит 300 тысяч кубометров газобетона в год, но и поддерживает район где находится, обеспечивая жителей 140 рабочими местами и достойной заработной платой.
По словам генерального директора предприятия Станислава Бритвина, благодаря участию в национальном проекте, заводу удалось избежать текучки кадров и выйти на полную мощность.
«В декабре 2019 года мы запустили завод в эскплуатацию. В июне 2020 познакомились с руководителем федерального центра компетенций и ждали достижения необходимых параметров, чтобы участвовать в этом процессее. Как только мы вышли на нужный уровень, все произошло достаточно быстро. 23 ноября мы подписали договор и 24 мая, успешно заканчиваем первый этап. Система заставляет работать везде. В наши задачи входило, не просто сконцентрировать нагрузки и технологии, но и посмотреть, как создать хорошую рабочую среду», — сообщил Станислав Бритвин.
Несмотря на полную автоматизацию процесса, для большей рациональности, руководство завода использовало различные новшества. Среди них — доска обращений, где каждый сотрудник высказывает свои пожелания или замечания, оптимизация рабочего пространства каждого из операторов и многое другое.
«Благодаря участию в проекте федерального центра компетенций нам удалось остановить текучесть персонала, а производительность выросла на 14 процентов, причем останавливаться на этом мы не собираемся», — подчеркнул генеральный директор «КСМК — Север».
В настоящее время из блока, произведенного на современном оборудовании предприятия, строятся многоэтажные дома, частные домовладения и промышленные объекты. География распространения материала, произведенного на заводе, давно вышла за пределы Ростовской области и близлежащих регионов. В 2020 году «КСМК-Север» получил сертификат качества «Сделано на Дону», что как нельзя лучше подтверждает качество выпускаемой продукции.