Несчастным случаем назвали в водоканале гибель рабочих в коллекторе под Таганрогом

Posted 23 мая 2021, 11:18
Published 23 мая 2021, 11:18
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Как пишет ТАСС, замена задвижки на очистных сооружениях, чем занимались погибшие рабочие, не предполагает утечки газа, поэтому ЧС под Таганрогом стало несчастным случаем.
По словам Плетменцева, проект работ одобрила госэкспертиза, сейчас следователи выясняют причину утечки метана. В настоящее время восстановление насосной станции полностью завершили.
Напомним, трагедия произошла в пятницу 21 мая, две аварийные бригады из 16 человек спустились в канализационный коллектор. Во время работ произошла утечка газа, десять человек погибли на месте, еще двое позже в больнице. Четверо пострадавших остаются в реанимации.
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