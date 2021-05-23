Несчастным случаем назвали в водоканале гибель рабочих в коллекторе под Таганрогом

Напомним, трагедия произошла в пятницу 21 мая, две аварийные бригады из 16 человек спустились в канализационный коллектор. Во время работ произошла утечка газа, десять человек погибли на месте, еще двое позже в больнице. Четверо пострадавших остаются в реанимации.