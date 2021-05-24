Эксперт объяснил опасность нового вируса, обнаруженного в Ростове

Posted 24 мая 2021, 13:08
Published 24 мая 2021, 13:08
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала о том, что в Ростове-на-Дону у клещей выявили новый вирус, от которого нет лекарства. По ее словам, ученые выявили два новых вируса, которыми клещи могут заразить человека, от обоих нет нет вакцин и иммуноглобулинов. Один из вирусов выявили у клещей в Ростове, он входит в семейство Flaviviridae. Специалист отметила, при выявлении новой бактерии можно использовать для лечения антибиотики, но с вирусами так не получается. Защитить от вирусов может только вакцина, но против нововыявленных ее не существует.
«Не совсем понятно, о каком новом виде инфекционного заболевания идет речь. Flaviviridae — это семейство вирусов, где ещё есть роды и виды вирусов, которые на сегодня вызывают такие заболевания, как Лихорадка денге, Клещевой энцефалит, Лихорадка Западного Нила, Жёлтая лихорадка, Гепатит C, Лихорадка Зика… Причем в первоисточнике, как бы намекают про Желтую лихорадку, но от нее давно есть вакцина, которую, например, производит институт им. Чумакова. И то, что членистоногие являются резервуаром разных представителей Flaviviridae, еще не значит, что они все патогенны для человека», — комментирует RostovGazeta профессор Алексей Ермаков.
Сам по себе новый штамм ничего не значит для человека, пока он не вызывает новый патологический процесс, добавил спикер. Более того, разные виды клещей обладают разной способностью передавать вирус человеку.
«Ростовская область не эндемична для клещевого энцефалита. Желтой лихорадки в России нет и не было», — сказал Алексей Ермаков.