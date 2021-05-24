Эксперт объяснил опасность нового вируса, обнаруженного в Ростове

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала о том, что в Ростове-на-Дону у клещей выявили новый вирус, от которого нет лекарства. По ее словам, ученые выявили два новых вируса, которыми клещи могут заразить человека, от обоих нет нет вакцин и иммуноглобулинов. Один из вирусов выявили у клещей в Ростове, он входит в семейство Flaviviridae. Специалист отметила, при выявлении новой бактерии можно использовать для лечения антибиотики, но с вирусами так не получается. Защитить от вирусов может только вакцина, но против нововыявленных ее не существует.