Ростовчан предупредили о падении деревьев из-за сильного ветра 25 и 26 мая

Posted 24 мая 2021, 18:40
Published 24 мая 2021, 18:40
Modified 1 октября, 13:04
Updated 1 октября, 13:04
В донской столице 25 и 26 мая может ухудшиться погода. По сведениям Гидрометцентра, порывы ветра при грозе будут достигать 15-18 метров в секунду.
Ростовчанам стоит готовиться к обрывам ЛЭП, падению деревьев и рекламных конструкций. Их попросили не подходить к растениям.
Не стоит парковать машины рядом с деревьями. Если понадобится помощь, то нужно набрать номер 112.
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