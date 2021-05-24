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Posted 24 мая 2021, 18:40

Published 24 мая 2021, 18:40

Modified 1 октября, 13:04

Updated 1 октября, 13:04

Ростовчан предупредили о падении деревьев из-за сильного ветра 25 и 26 мая

24 мая 2021, 18:40
В Ростове-на-Дону существует опасность падения деревьев из-за увеличения скорости ветра до 18 метров в секунду, заявили в горадминистрации.

В донской столице 25 и 26 мая может ухудшиться погода. По сведениям Гидрометцентра, порывы ветра при грозе будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ростовчанам стоит готовиться к обрывам ЛЭП, падению деревьев и рекламных конструкций. Их попросили не подходить к растениям.

Не стоит парковать машины рядом с деревьями. Если понадобится помощь, то нужно набрать номер 112.

Ранее один человек пострадал при падении дерева на машину в Ростовской области.

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