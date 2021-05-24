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Posted 24 мая 2021, 07:34

Published 24 мая 2021, 07:34

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

В Ростове не нашли перевозчика на автобусный маршрут № 98

24 мая 2021, 07:34
Власти Ростова-на-Дону признали несостоявшимся аукцион на обслуживание маршрута № 98 от станции Первомайская до жилого комплекса «Красный Аксай», следует из информации, опубликованной на сайте городской администрации.

На аукцион ни одно из АТП не подало заявку. В связи с этим конкурсные процедуры решено было отменить.

По условиям аукциона перевозчику необходимо будет выпускать по 18 автобусов в летнее время и по 22 — в зимний период. Маршрут проходит через проспект Стачки и улицу Красноармейскую.

Ранее в Ростове-на-Дону выяснилось, что перевозчик выпускал на маршрут № 47 неисправные автобусы.

#Общество#Новости
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