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Posted 24 мая 2021, 09:38

Published 24 мая 2021, 09:38

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

В Ростовской области простились с погибшими на очистных сооружениях под Таганрогом

В Ростовской области простились с погибшими на очистных сооружениях под Таганрогом

24 мая 2021, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В воскресенье, 23 мая, в Ростовской области похоронили рабочих, погибших на очистном коллекторе в селе Дмитриадовка в Неклиновском районе, сообщил сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий.

Глава городской администрации сообщил, что 23 мая были похоронены десять рабочих водоканала. Похороны двоих из погибших прошли в Таганроге, восемь человек похоронили в Неклиновском районе.

Прощание с одиннадцатым погибшим состоится в понедельник, 24 мая. Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.

Ранее стало известно, что администрация Таганрога взяла на себя расходы по погребению работников водоканала, проживавших в городе. МУП «Управление Водоканала» заявило о готовности оплатить похороны тех, кто проживал в Неклиновском районе.

Напомним, что из-за утечки метана при проведении ремонтных работ в коллекторе в селе Дмитриадовка погибли десять человек. Еще один рабочий скончался в реанимации.

#Общество#Новости
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