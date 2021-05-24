В Ростовской области простились с погибшими на очистных сооружениях под Таганрогом

Posted 24 мая 2021, 09:38
Published 24 мая 2021, 09:38
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
Глава городской администрации сообщил, что 23 мая были похоронены десять рабочих водоканала. Похороны двоих из погибших прошли в Таганроге, восемь человек похоронили в Неклиновском районе.
Прощание с одиннадцатым погибшим состоится в понедельник, 24 мая. Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.
Ранее стало известно, что администрация Таганрога взяла на себя расходы по погребению работников водоканала, проживавших в городе. МУП «Управление Водоканала» заявило о готовности оплатить похороны тех, кто проживал в Неклиновском районе.
Напомним, что из-за утечки метана при проведении ремонтных работ в коллекторе в селе Дмитриадовка погибли десять человек. Еще один рабочий скончался в реанимации.
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