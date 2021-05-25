В Ростове-на-Дону директора Аксайского рынка Ивана Ситько оставили в СИЗО до июля

В Ростове-на-Дону суд оставил в силе решение оставить под арестом директора рынка в Аксайском районе Ивана Ситько, сообщает Donday.

Решение об аресте принял Ленинский районный суд, но Ситько обжаловал его в Ростовском областном суде. Однако ничего не изменилось. Ситько пробудет в следственном изоляторе до середины июля. Он был арестован после задержания главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Фигурантам вменяют создание преступной группы и мошенничество. После этих событий на рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик» ворвались силовики и заблокировали их работу.