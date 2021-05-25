rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2021, 08:51

Published 25 мая 2021, 08:51

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростове-на-Дону директора Аксайского рынка Ивана Ситько оставили в СИЗО до июля

25 мая 2021, 08:51
В Ростове-на-Дону суд оставил в силе решение оставить под арестом директора рынка в Аксайском районе Ивана Ситько, сообщает Donday.

Решение об аресте принял Ленинский районный суд, но Ситько обжаловал его в Ростовском областном суде. Однако ничего не изменилось.

Ситько пробудет в следственном изоляторе до середины июля. Он был арестован после задержания главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

Фигурантам вменяют создание преступной группы и мошенничество. После этих событий на рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик» ворвались силовики и заблокировали их работу.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика