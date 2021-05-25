В Ростове-на-Дону директора Аксайского рынка Ивана Ситько оставили в СИЗО до июля

Posted 25 мая 2021, 08:51
Published 25 мая 2021, 08:51
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Решение об аресте принял Ленинский районный суд, но Ситько обжаловал его в Ростовском областном суде. Однако ничего не изменилось.
Ситько пробудет в следственном изоляторе до середины июля. Он был арестован после задержания главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.
Фигурантам вменяют создание преступной группы и мошенничество. После этих событий на рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик» ворвались силовики и заблокировали их работу.