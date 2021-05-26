Дорогое удовольствие: какой антиквариат продают в Ростове

«Крупнейший глобус Земли своего времени находился в ставке Гитлера, но после войны таинственным образом исчез. Фрагмент продается с условиями. Во-первых, он должен находиться только на территории России. Во-вторых, не должен попасть в руки родственников Гитлера. При нарушении этих условий фрагмент будет изъят или уничтожен силами спецслужб РФ. Эта карта не несет никакой пропаганды нацизма или фашизма. Только коллекционирование и историческая реконструкция. Не несет цели оскорблять Ветеранов ВОВ и действующую власть РФ», — написал владелец реликвии.