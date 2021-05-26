Дорогое удовольствие: какой антиквариат продают в Ростове

Posted 26 мая 2021, 06:55
Published 26 мая 2021, 06:55
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
Сокровища Хозяйки Медной горы
Самым дорогим украшением, представленным на сайте бесплатных объявлений в Ростове-на-Дону, стала подвеска с уральским демантоидом стоимостью 35 миллионов рублей.
Владелец драгоценности сообщил, что место рождения камня — река Бобровка на Урале. Камень темно-зеленого цвета, а его вес составляет 64 карата. Демантоид имеет огранку бриллианта в виде капли-груши в 57 граней. «В камне присутствуют биссолит, создающий эффект кошачьего глаза, и конский хвост. Единственный в своем роде по размеру и неповторимому природному окрасу. Камень такого размера нигде не встретить. Камень настоящий, без каких-либо вмешательств. Готов на любые экспертизы и проверки», — сообщил ростовчанин.
В качестве альтернативного варианта владелец сокровища готов рассмотреть обмен на недвижимость, технику, различные товары, грузовик, фуру и автомобиль, спецтехнику, золото, ювелирные изделия.
Немного дешевле ценителям обойдется кольцо с изумрудом. Его житель Ростова-на-Дону продает за 26,25 миллиона рублей. К украшению прилагается экспертное заключение по оценке драгоценных камней. «Кольцо с натуральным уральским изумрудом, цена окончательная», — сообщил владелец.
Культурный шок
На просторах интернета также можно встретить и предметы искусства, оцененные в десятки миллионов рублей. Например, за 70 миллионов один из жителей Ростова предлагает приобрести коллекцию чеканок времен СССР.
Владелец сообщил, что в коллекцию входит порядка 500 оригинальных картин ручной работы 70-х и 80-х годов прошлого века по тематике чеканка по меди. «Достойные экспонаты для картинной галереи, музея и ценителей искусства ушедшей эпохи. Так же отличная инвестиция», — сказано в сообщении.
Особое место на сайте объявлений в Ростовской области занимают картины с изображением писателя Михаила Шолохова. Его портрет на «Авито» можно приобрести за пять миллионов рублей. В сообщении говорится, что картина кисти известного художника создана в 2004 году, однако имя художника не раскрывается.
За два миллиона рублей предлагают купить другой портрет Шолохова, с внуком. «Масло, холст, ХХ век. Прижизненная картина Шолохова, подаренная им своему близкому другу К. И. Прийме», — сообщил продавец.
Память о знаменитостях
Среди вещей знаменитостей, выставленных на продажу, попадаются необычные экспонаты. Например, за восемь миллионов рублей житель Азова предлагает купить фрагмент карты с глобуса самого Адольфа Гитлера.
«Крупнейший глобус Земли своего времени находился в ставке Гитлера, но после войны таинственным образом исчез. Фрагмент продается с условиями. Во-первых, он должен находиться только на территории России. Во-вторых, не должен попасть в руки родственников Гитлера. При нарушении этих условий фрагмент будет изъят или уничтожен силами спецслужб РФ. Эта карта не несет никакой пропаганды нацизма или фашизма. Только коллекционирование и историческая реконструкция. Не несет цели оскорблять Ветеранов ВОВ и действующую власть РФ», — написал владелец реликвии.
А футбольных фанатов может порадовать коллекция игровых футболок ФК «Ростсельмаш"/ФК «Ростов» в период с 1995 по 2020 годы за один миллион рублей. Сообщается, что коллекция состоит из 300 экземпляров, которые собирались долгие годы.
«Есть и уникальные старые вещи, не имеющие аналогов, и футболки со всех памятных матчей последних лет, включая финал Кубка, Суперкубок, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и т. д. Представлены почти все ваши кумиры последних 30 лет. Многие майки-с автографами», — написал коллекционер.
Владелец добавил, что устал собирать и хранить свою коллекцию, но готов ее продать только целиком.
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