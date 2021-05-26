Еще 14 жителей Ростовской области не пережили коронавирус

Posted 26 мая 2021, 08:34
Published 26 мая 2021, 08:34
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
На этот раз инфекция стала причиной смерти для пяти женщин от 73 до 94 лет и девяти мужчин от 61 до 81 года. У всех умерших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, которые сказались на течении инфекции.
В общей сложности инфекция уже унесла жизни 4370 человек в регионе, а доля летальных исходов среди заболевших коронавирусом превысила 4,6%.
За период пандемии в Ростовской области заболели 93289 человек, вылечились 83465 пациентов. В госпиталях проходят лечение в настоящее время 1364 жителя региона.
Прививки против коронавирусной инфекции сделали 424493 человека.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]