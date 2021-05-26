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Posted 26 мая 2021, 08:34

Published 26 мая 2021, 08:34

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Еще 14 жителей Ростовской области не пережили коронавирус

26 мая 2021, 08:34
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 14 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз инфекция стала причиной смерти для пяти женщин от 73 до 94 лет и девяти мужчин от 61 до 81 года. У всех умерших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, которые сказались на течении инфекции.

В общей сложности инфекция уже унесла жизни 4370 человек в регионе, а доля летальных исходов среди заболевших коронавирусом превысила 4,6%.

За период пандемии в Ростовской области заболели 93289 человек, вылечились 83465 пациентов. В госпиталях проходят лечение в настоящее время 1364 жителя региона.

Прививки против коронавирусной инфекции сделали 424493 человека.

Ранее власти Ростовской области рассказали о введении обязательной вакцинации от COVID-19

#Общество#Коронавирус#Новости
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