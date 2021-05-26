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Posted 26 мая 2021, 13:24

Published 26 мая 2021, 13:24

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Еще одного заместителя прокурора назначили в Ростовской области

26 мая 2021, 13:24
Новым заместителем прокурора Ростовской области стал бывший прокурор Фрунзенского района Владивостока Дмитрий Стовбун, сообщил DonDay.

Приезда нового зампрокурора ожидают на текущей неделе, после чего он приступит к выполнению своих обязанностей.

Стовбун родился в Приморском крае, сразу после школы пошел работать электромонтером на заводе «Эра». В органы прокуратуры пришел в 2003 году, занимал различные должности от старшего следователя прокуратуры до прокурора в нескольких районах Приморского края.

Напомним, в 2021 году в Ростовской области сменили всю верхушку прокуратуры, главным прокурором региона стал Роман Прасков, прибывший из Тульской области. Все его заместители также перевелись из других регионов России.

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