Через «Госуслуги». Зайдите на портал и в строке поиска наберите название «Выплата страховых пенсий». Из предложенного списка выберите услугу «Доставка пенсии». На открывшейся странице нажмите кнопку с надписью «Получить услугу». Заполните форму с личными данными, после чего выберите способ доставки пенсии «через кредитную организацию». Впишите полное наименование банка и номер расчетного счета получателя. После заполнения всех полей нажмите «Подать заявление». Новый способ доставки будет применяться со следующего месяца.

Через личный кабинет на ПФР. Попасть в личный кабинет на сайте ПФР можно через учетную запись на «Госуслугах». Выберите в личном кабинете раздел «Пенсии» и нажмите на услугу «Подать заявление о доставке пенсии». В открывшейся форме выберите отделение Пенсионного фонда, куда будет адресовано заявление. Затем заполните личные данные и выберите способ доставки «через кредитную организацию». Впишите реквизиты банка и номер счета, а затем нажмите на кнопку «Сформировать заявление».