Поэтому каждому, кто получает помощь от государства, необходимо открыть карту «Мир» для социальных выплат. Если у вас счета иных платежных систем, придется их сменить. Рассказываем о процедуре перехода на карту «Мир».
Уже несколько лет различные бюджетные выплаты постепенно переводятся на карты системы «Мир». На них зачисляют зарплаты бюджетникам и военнослужащим, стипендии учащимся. Теперь любые социальные пособия будут перечисляться только на счета этой системы. Это касается родителей, получающих соцпособия на детей, безработных, пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан, кому положена государственная помощь.
Карта «Мир» принадлежит к национальной платежной системе. Она была специально разработана в России, чтобы обезопасить счета граждан от воздействия внешних факторов. То есть, если наша страна по каким-либо причинам будут отключена от международных платежных систем, национальная карта будет продолжать работать.
Выпуском таких карт занимаются многие российские банки, поэтому открыть ее будет не проблематично. «Мир» работает как обычная банковская карта – ей можно расплачиваться в торговых точках, снимать наличность в банкоматах, получать перечисления. Также можно получать проценты на остаток, кешбэк за покупки, накапливать определенные баллы – всё зависит от конкретного банка.
Рассмотрим, какие социальные выплаты можно получить на карту «Мир».
В России существует множество мер государственной поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, малообеспеченных семей, малоимущих граждан. Именно им перечисляются бюджетные пособия, которые с нынешнего года можно получить только на «Мир» согласно закону «О национальной платежной системе».
В перечень соцвыплат входят:
Чтобы получать социальные выплаты, необходимо подать заявление в банк на открытие карты «Мир». Сейчас их выпускает большинство российских банков. Учтите, что в некоторых банках заказать карту можно в режиме онлайн, то есть не приходя в само отделение.
После того как карта будет выпущена, ее реквизиты нужно будет предоставить в исполнительные органы, которые отвечают за начисление пособий. Например, для пенсионных выплат нужно обратиться в ПФР, для пособий на детей – в органы соцзащиты.
Если у вас уже имеется карта системы «Мир», то открывать новую не нужно. Просто сообщите реквизиты имеющегося счета в соответствующие ведомства.
Переход на выплату соцпособий только на карты «Мир» был запланирован еще на прошлый год, но из-за пандемии окончательные сроки постоянно переносили. Сейчас уже установлен точный срок завершения переходного периода – 1 июля 2021 года. После этого зачисление бюджетных выплат на другие карточные счета станет невозможным.
Поэтому, чтобы не удивляться в июле, почему не пришли социальные выплаты, заранее позаботьтесь об открытии карты системы «Мир» до этого срока. Это касается и пенсионеров, и граждан, получающих соцподдержку от государства.
Что касается тех выплат, которые осуществляет работодатель (например, пособие по беременности и родам), то здесь также понадобится открытие карты «Мир». Предприятие может перевести деньги и по реквизитам других счетов, но банк, обнаружив назначение платежа, попросту не зачислит средства на счет получателя. Такие проблемы не нужны грамотному работодателю, поэтому бухгалтеры и кадровики уже оповестили всех сотрудников о необходимости оформления карты «Мир».
Лучше всего оформлять карту в том же банке, который указан в заявлении на соцвыплаты и пенсии, это значительно упростит процедуру перехода. Но можно ее открыть и в другом финансовом учреждении, хотя тогда придется повозиться с документами.
Обратите внимание, что социальная карта «Мир» выдается бесплатно и за ее обслуживание не взимается плата. Но у банков есть и классические варианты «Мир» – они могут быть платными. Поэтому при обращении в банк обязательно уточняйте, что карта вам нужна именно для зачисления соцвыплат.
Сотрудник банка может предлагать дополнительные услуги, которые могут оказаться платными. Например, мобильный банкинг или страховку. От этих услуг можно отказаться – банк не вправе настаивать на их оформлении.
Изготовление карты обычно требует нескольких дней. После чего сотрудник банка с вами свяжется и пригласит для ее получения. Попросите в банке распечатать отдельно реквизиты своего счета, чтобы потом передать их в соответствующее ведомство.
Заказать карту можно и в онлайн-режиме через приложение банка. Однако, чтобы ее получить, всё равно придется идти в отделение.
Если вы не хотите оформлять выплаты на карту, то можно получать их наличными через почту. То есть, если вам перечисляли деньги через почтовые отделения или зачисляли на сберкнижку, не обязательно переходить на «Мир». Условия получения соцвыплат в этом случае не меняются.
Есть еще один вариант получения пособий через банк без открытия карты «Мир». Для этого в отделении можно открыть обычный текущий счет и указать его реквизиты для зачисления пособия. Впоследствии с этого счета можно спокойно снимать наличные через кассу банка либо перечислять оттуда деньги на карточные счета других международных систем.
При получении карты реквизиты нового счета нужно передать в орган, который занимается конкретными выплатами, – Пенсионный фонд, органы соцзащиты, центр занятости, работодателю.
Граждане, получающие пенсию, могут передать реквизиты в МФЦ или в отделении Пенсионного фонда либо в режиме онлайн – через личный кабинет на сайте ПФР или через «Госуслуги».
Пошаговая инструкция по переводу выплат:
Пенсионеры, получающие выплаты от силовых ведомств и министерств, могут подать заявление о переводе пенсии на карту «Мир» в пенсионном отделении по месту назначения пенсии. Например, в отделах пенсионного обслуживания ЦФО УМВД, пенсионном отделе при военкомате и т. д.
Льготным категориям граждан, получающим пособия от государства, можно сменить способ доставки выплат через сайт «Госуслуги» либо личный кабинет в ПФР. Это касается инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий. Заявление оформляется аналогичным способом, как и для пенсионеров. Только выбирается раздел «Социальные выплаты».
Пособия на детей и по безработице можно перевести на новый счет также через портал «Госуслуги» либо в МФЦ.
После получения банковских реквизитов обратитесь в МФЦ, предварительно записавшись на прием. Там надо написать заявление на смену реквизитов в службу, которая занимается конкретными выплатами. Кроме реквизитов счета, понадобится только паспорт. Обычно срок рассмотрения такого заявления – один день. После этого следующие выплаты придут вам уже на новую оформленную карту.
Тем, кто получает «декретные» либо пособия по беременности и родам, необходимо обратиться к работодателю, предоставив ему заявление и новые реквизиты.
Для выплат единовременных пособий при рождении ребенка и при постановке на учет в ранние сроки беременности пока разрешено использовать банковские карты любых систем.
Если вы получаете социальные выплаты через банковский карточный счет, заранее позаботьтесь о выпуске карты системы «Мир» - времени осталось немного, а отсрочек больше не предвидится. Уже с 1 июля банки не смогут переводить вам на другие карточные счета соцвыплаты. Процедура перехода на «Мир» достаточно проста и займет всего несколько дней. Оформить переход можно через МФЦ либо в режиме онлайн через портал «Госуслуги». Однако учтите, что функция смены реквизитов через портал доступна не во всех регионах и не для всех видов пособий.