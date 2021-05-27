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Posted 27 мая 2021, 06:32

Published 27 мая 2021, 06:32

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Начало июня в Ростовской области будет холоднее нормы

Начало июня в Ростовской области будет холоднее нормы

27 мая 2021, 06:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первые дни июня в Ростовской области будут холоднее нормы на 1-2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пишет ТАСС, причина похолодания — перемещение холодных воздушных масс севера в центр России. В центральной части страны уже конец недели будет прохладным, не принесет тепла и начало следующей.

На юге, включая Ростовскую область, до 30 мая ожидается теплая погода, а уже 31 мая начнется похолодание, которое продержится и в первые дни июня.

«Если до конца недели температурный фон еще умеренно-теплый, то уже 31 числа температура будет ниже нормы на 1-2 градуса», — рассказал специалист.

Ранее в Ростовской области объявили предупреждение из-за резкого усиления ветра.

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