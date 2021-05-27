Вместо винно-водочного завода в Ростове сделают креативный кластер

Posted 27 мая 2021, 07:12
Published 27 мая 2021, 07:12
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
Как рассказал сити-менеджер в интервью каналу «Дон 24», работы начнут уже в 2022 году. Вид здания, которое является объектом культурного наследия, сохранят, а внутри организуют креативное пространство для молодежи и торгово-развлекательный комплекс.
Ранее Логвиненко уже рассказывал, что власти планируют организовать на территории города шесть креативных площадок, все они будут расположены в заброшенных зданиях. Проекты входят в стратегическую ставку развития города до 2035 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]