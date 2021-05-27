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Posted 27 мая 2021, 07:12

Published 27 мая 2021, 07:12

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Вместо винно-водочного завода в Ростове сделают креативный кластер

27 мая 2021, 07:12
На месте бывшего винно-водочного завода на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону построят креативный кластер, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как рассказал сити-менеджер в интервью каналу «Дон 24», работы начнут уже в 2022 году. Вид здания, которое является объектом культурного наследия, сохранят, а внутри организуют креативное пространство для молодежи и торгово-развлекательный комплекс.

Ранее Логвиненко уже рассказывал, что власти планируют организовать на территории города шесть креативных площадок, все они будут расположены в заброшенных зданиях. Проекты входят в стратегическую ставку развития города до 2035 года.

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