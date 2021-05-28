Центр Ростова сместится на левый берег

В новом центре Ростова на левом берегу возведут Ледовый дворец, деловой квартал и жилой массив с развитой социальной инфраструктурой. По мнению экспертов, проживание людей в непосредственной близости от объектов отдыха делает город компактным, он не разрастается в ширину и комфортен для жизни. Именно таким планируют сделать левый берег Дона в Ростове.