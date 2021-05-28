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Posted 28 мая 2021, 07:29

Published 28 мая 2021, 07:29

Modified 11 сентября 2022, 15:38

Updated 11 сентября 2022, 15:38

Центр Ростова сместится на левый берег

Центр Ростова сместится на левый берег

28 мая 2021, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону презентовали стратегию развития города до 2035 года, особое внимание в которой уделяется левобережной зоне.

Проект общей стоимостью 340 миллиардов рублей предполагает продление набережной на правом берегу Дона и строительство современной инфраструктуры в левобережной зоне. Оба берега реки свяжет канатная дорога, строить которую начнут уже в ближайшие 1,5 года.

В новом центре Ростова на левом берегу возведут Ледовый дворец, деловой квартал и жилой массив с развитой социальной инфраструктурой. По мнению экспертов, проживание людей в непосредственной близости от объектов отдыха делает город компактным, он не разрастается в ширину и комфортен для жизни. Именно таким планируют сделать левый берег Дона в Ростове.

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#Татьяна Уляшова#Общество#Новости
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