Вместо старинного кинотеатра «Россия» в парке Ростова построят элитный отель

«Понятно, почему Верховный суд не стал рассматривать. Это была жалоба на решение Арбитражного суда Ростовской области, который уже встал на сторону структуры с красивым названием „Русь“. Чуть ли не святая… Суд рассматривает не объект культурного наследия, а киноконцертный зал. А компания „Русь“ предлагает построить гостиницу. Иск должен быть от государственного органа — охраны культурного наследия или комитета, вопрос в том, что сменился собственник и уничтожается объект культурного наследия», — комментирует Кожин.