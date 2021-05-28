Вместо старинного кинотеатра «Россия» в парке Ростова построят элитный отель

Posted 28 мая 2021, 12:13
Published 28 мая 2021, 12:13
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Между департаментом имущественно-земельных отношений города и «Киноконцертным комплексом «Русь» возник спор из-за земельного участка, на котором находится кинотеатр «Россия». Компания должна была возвести киноконцертный комплекс, однако в 2019 году стало известно, что назначение земли поменяли на «гостиницы». Департамент не согласился с таким решением и решил его обжаловать через суд. Верховный суд отказался рассматривать жалобу властей, посчитав, что нарушений допущено не было.
«Понятно, почему Верховный суд не стал рассматривать. Это была жалоба на решение Арбитражного суда Ростовской области, который уже встал на сторону структуры с красивым названием „Русь“. Чуть ли не святая… Суд рассматривает не объект культурного наследия, а киноконцертный зал. А компания „Русь“ предлагает построить гостиницу. Иск должен быть от государственного органа — охраны культурного наследия или комитета, вопрос в том, что сменился собственник и уничтожается объект культурного наследия», — комментирует Кожин.
На этом месте, как считает спикер, должны либо воссоздать киноконцертный зал, либо высадить деревья — создать «зеленую зону».
«Объект культурного наследия не можем привести в порядок. На основании невыполнения этого охранного обязательства у собственника должны забирать объект. Но таких примеров мало по всей России, всего несколько историй. Сейчас это называется „гостиницей“, а в итоге появится апарт-отель с выходом в парк, похожее на жилье, которое появилось в „Парке 1 мая“. Я думаю, именно такое развитие событий нас ждет», — считает Кожин.
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