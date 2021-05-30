Более 94 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Posted 30 мая 2021, 08:18
Published 30 мая 2021, 08:18
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Только за последние сутки заразились 179 человек из 43 городов и районов. В том числе пациенты есть в Новочеркасске, Шахтах, Ростове.
«Умерли женщина в возрасте 82 года и 87-летний мужчина. У них были хронические заболевания», — говорится в публикации.
С начала пандемии скончались 4424 пациента. В больницах остаются 1204 человека.
Прививки против коронавируса сделали более 440 тысяч жителей региона. Ранее стала известна закупочная стоимость вакцин от коронавируса.