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Posted 30 мая 2021, 08:18

Published 30 мая 2021, 08:18

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Более 94 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

30 мая 2021, 08:18
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области число заболевших коронавирусом за все время достигло 94014 человек, сообщили в облправительстве.

Только за последние сутки заразились 179 человек из 43 городов и районов. В том числе пациенты есть в Новочеркасске, Шахтах, Ростове.

«Умерли женщина в возрасте 82 года и 87-летний мужчина. У них были хронические заболевания», — говорится в публикации.

С начала пандемии скончались 4424 пациента. В больницах остаются 1204 человека.

Прививки против коронавируса сделали более 440 тысяч жителей региона. Ранее стала известна закупочная стоимость вакцин от коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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