Металлоинвест инвестирует 50 млн рублей в развитие старооскольского лицея

«Благодаря постоянной поддержке Металлоинвеста наш образовательный комплекс имеет сильнейшую материальную базу в регионе, – рассказала директор МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Валентина Котарева. – Мы признательны за вклад Компании в создание комфортных условий для обучения и всесторонне развитие ребят. Результат этой работы – лидирующие позиции лицея в регионе по количеству золотых медалистов и призовых мест на научных олимпиадах и конкурсах. В прошлом году четыре наших ученика написали ЕГЭ на 100 балов».