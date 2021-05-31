Металлоинвест инвестирует 50 млн рублей в развитие старооскольского лицея

Преобразования коснутся сразу нескольких корпусов лицея: будут отремонтированы фасад и внутренние стены, кровля, инженерные сети и пищеблок.
«Благодаря постоянной поддержке Металлоинвеста наш образовательный комплекс имеет сильнейшую материальную базу в регионе, – рассказала директор МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Валентина Котарева. – Мы признательны за вклад Компании в создание комфортных условий для обучения и всесторонне развитие ребят. Результат этой работы – лидирующие позиции лицея в регионе по количеству золотых медалистов и призовых мест на научных олимпиадах и конкурсах. В прошлом году четыре наших ученика написали ЕГЭ на 100 балов».
ОК «Лицей №3 имени С.П. Угаровой» создан в 2015 году. В него вошли Лицей №3, школа №1, детский сад «Теремок» и центр детского творчества «Креатив».
За последние пять лет, без учета инвестиций этого года, Металлоинвест перечислил на развитие образовательного комплекса более 90 млн рублей. На средства компании отремонтированы фасады и кровля учебных корпусов, десятки кабинетов, рекреации, библиотеки, спортивный и актовый залы. Оснащены современным оборудованием лаборатории нанообразования и 3D-моделирования, технопарк и интерактивный музей. Открыт исследовательский центр. Благоустроена территория образовательного комплекса.
Металлоинвест в 2021 году инвестирует в устойчивое развитие Белгородской области 2 млрд рублей. Значительная часть средств Компании будет направлена на формирование комфортной городской среды, поддержку спорта, образования и здравоохранения.