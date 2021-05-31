На опасных трассах в Ростовской области установят новые тросовые ограждения

Posted 31 мая 2021, 07:29
Published 31 мая 2021, 07:29
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
По словам начальника дорожной полиции Олега Богуна, этот вопрос уже согласован с Минтранспорта региона. Предложение также передали в правительство области.
Согласно статистике, в марте текущего года увеличилось число погибших в авариях. Часто причиной становится нарушение ПДД. Число аварий становится больше осенью и летом. Устанавливать специальные ограждения начнут с дороги Ростов — Волгодонск.