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Posted 31 мая 2021, 07:29

Published 31 мая 2021, 07:29

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

На опасных трассах в Ростовской области установят новые тросовые ограждения

На опасных трассах в Ростовской области установят новые тросовые ограждения

31 мая 2021, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области планируется установить тросовые ограждения на дорогах, где чаще всего происходят смертельные автоаварии, сообщили в региональном УГИБДД.

По словам начальника дорожной полиции Олега Богуна, этот вопрос уже согласован с Минтранспорта региона. Предложение также передали в правительство области.

Согласно статистике, в марте текущего года увеличилось число погибших в авариях. Часто причиной становится нарушение ПДД. Число аварий становится больше осенью и летом. Устанавливать специальные ограждения начнут с дороги Ростов — Волгодонск.

Ранее в Минтранспорта Ростовской области рассказали, сколько денег не хватает на дороги.

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