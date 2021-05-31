Сотрудники ФСБ нашли три мастерских по изготовлению оружия в Ростовской области

В домах подозреваемых проведены обыски, обнаружено 86 единиц различного огнестрельного оружия, более семи тысяч патронов, две штуки снайперских винтовки, гранаты («Ф-1» 2 штуки, «РГД-5» 1- одна единица). Также силовики нашли три килограмма взрывчатого вещества (порох), сигнальные ракеты (четыре), дымовую гранату, дымовые шашки (11 штук), 119 основных, составных частей оружия и арбалет.
Изъятые предметы направили на исследования, в отношении 11 граждан возбуждены уголовные дела. Подозреваемые на постоянной основе занимались изготовлением боевого огнестрельного оружия, их массогабаритных макетов с целью сбыта.
«Во время проверочной закупки был приобретен боевой короткоствольный револьвер „Наган“. Приобретенное оружие является короткоствольным, мелкокалиберным, нарезным, многозарядным огнестрельным оружием. У револьвера кустарным способом выполнены вставки каморы барабана и вставка ствола», — отметил сотрудник ЦОС ФСБ России.
Всего же в России пресекли деятельность 96 жителей из 25 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых оружий в подпольных мастерских. Из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия, более 93 тысяч патронов, свыше 30 килограммов взрывчатого вещества (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.