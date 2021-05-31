Сотрудники ФСБ нашли три мастерских по изготовлению оружия в Ростовской области

Всего же в России пресекли деятельность 96 жителей из 25 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых оружий в подпольных мастерских. Из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия, более 93 тысяч патронов, свыше 30 килограммов взрывчатого вещества (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.