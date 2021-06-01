Алексей Логвиненко оказался самым богатым мэром в регионах ЮФО

Posted 1 июня 2021, 12:24
Published 1 июня 2021, 12:24
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Напомним, что заработок Алексея Логвиненко в 2020 году превысил 14,3 миллиона рублей. Собственности у сити-менеджера при таких доходах нет никакой. В пользовании у него и его несовершеннолетних детей находится жилой дом 369,3 на квадратных метра и участок земли на 623 квадратных метра.
В администрации города же пояснили, что Логвиненко основной свой доход за 2020 год получил за счет инвестиций в ценные бумаги.
На втором месте в ЮФО с большим отрывом от ростовского сити-менеджера оказался глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, который задекларировал 2,8 миллиона рублей в 2020 году. У него в собственности имеется участок земли и дачный дом площадью 234,3 квадратных метра. В пользовании у главы города есть квартира площадью 127,2 квадрата. Ездит он на мотоцикле BMW.
Заработок первой леди Волгограда оказался куда больше, чем у супруга — 22,2 миллиона рублей. На нее записаны земельные участки, квартира и доля в здании магазина. Машины у госпожи Лихачевой нет.
Глава администрации Астрахани Мария Пермякова заработала в 2020 году 1,79 миллиона рублей. Ей принадлежит гараж и ½ доли в квартире. На Пермякову зарегистрирован автомобиль Renault Duster.
Ее супруг получил по итогам 2020 года 3,2 миллиона рублей, никакой недвижимости на него не зарегистрировано.
Доход главы администрации Краснодара Евгения Первышова составил 1,78 миллиона рублей. Ему принадлежит участок для садоводства площадью 810 квадратных метров, также он пользуется двумя квартирами площадью 44,2 и 168 квадратных метров. Машины у мэра нет. У Первышова нет супруги, при этом он является многодетным отцом, воспитывает четверых детей.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял пятое место по уровню доходов глав городов в ЮФО, он задекларировал 1,5 миллиона рублей. У него вообще нет никакого имущества, а в пользовании находятся квартира, земельный участок и жилой дом.
Супруга Капайгорского принесла в семейный бюджет порядка 10 миллионов рублей. У нее имеются шесть земельных участков, два дома, два нежилых здания и пара нежилых помещений. Ей принадлежат две машины — Range Rover и Hyundai Santa Fe.
На шестом месте рейтинга оказался глава администрации Майкопа в республике Адыгея Сергей Стельмах. Он заработал за год 1,2 миллиона рублей. Стельмах вступил в должность несколько месяцев назад. Вместе с женой он владеет квартирой, в пользовании имеется еще одна квартира, а автомобиль отсутствует.
Заработок супруги мэра Майкопа оказался выше — 2,3 миллиона рублей.
Глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников получил доход в размере одного миллиона рублей. Ему и его супруге принадлежит по половине квартиры. У жены Трапезникова своего дохода нет.
Глава администрации Симферополя Дмитрий Демидов показал очень скромный доход — 248 тысяч рублей, что составляет около 20 тысяч рублей в месяц. Ему принадлежит квартира площадью 45,2 квадратных метра.
Его жена заработала только 40 тысяч рублей. На нее записан автомобиль Nissan Qashqai.
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