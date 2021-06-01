Алексей Логвиненко оказался самым богатым мэром в регионах ЮФО

На втором месте в ЮФО с большим отрывом от ростовского сити-менеджера оказался глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, который задекларировал 2,8 миллиона рублей в 2020 году. У него в собственности имеется участок земли и дачный дом площадью 234,3 квадратных метра. В пользовании у главы города есть квартира площадью 127,2 квадрата. Ездит он на мотоцикле BMW.