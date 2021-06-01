Сергей Кабанов сменил Алексея Тейге на посту гендиректора АО «Ростовводоканал»

Posted 1 июня 2021, 17:04
Published 1 июня 2021, 17:04
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Новым гендиректором АО «Ростовводоканал» стал Сергей Кабанов, его кандидатуру одобрил совет директоров компании. Ранее Кабанов занимал должность замдиректора и возглавлял департамент подключений. Кроме того, он являлся первым заместителем генерального директора АО.
Новый гендиректор водоканала является выпускником Академии права и управления Минюста РФ в в Рязани по специальности «Юриспруденция» и имеет большой опыт работы на руководящих должностях.
Ранее между бывшим гендиректором АО «Ростовводоканал» Алексеем Тейге и сити-менеджером Ростова Алексеем Логвиненко произошел конфликт. С февраля жители города стали жаловаться на зеленую воду из-под крана с сильным рыбным запахом. Глава администрации потребовал от водоканала вернуть ростовчанам деньги за некачественную воду.
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