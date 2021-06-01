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Posted 1 июня 2021, 18:26

Published 1 июня 2021, 18:26

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

В Ростовской области судебный пристав устроилась на работу по фальшивому диплому

1 июня 2021, 18:26
С фальшивым дипломом о высшем образовании взяли на работу судебного пристава-исполнителя в Новочеркасске, говорится в сообщении прокуратуры.

Один из жителей города обратился в надзорное ведомство и сообщил, что сотрудница Новочеркасского городского отдела судебных приставов регионального УФССП не имеет высшего образования, а при устройстве на работу предъявила поддельный диплом.

При этом, используя фальшивый документ женщина умудрилась зачислиться в вуз для обучения в магистратуре.

В отношении предприимчивой сотрудницы УФССП было возбуждено уголовное дело за использование заведомо поддельного официального документа.

Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования.

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