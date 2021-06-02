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Днем разоблачений стала среда в Ростовской области

2 июня 2021, 15:20
Фото: pexels.com
В среду, 2 июня, стало известно, что депутата ростовской Гордумы могут лишить степени кандидата экономических наук, а в Новочеркасске в День защиты детей бесплатные аттракционы были платными, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Степень за плагиат

Накануне прошло заседание совета по рассмотрению заявления о возможном лишении ученой степени кандидата экономических наук депутата городской Думы Ростова-на-Дону Лидии Новосельцевой.

Фото: ideputat.er.ru

Причиной стало то, что в научной работе ростовского депутата «Обеспечение экологической безопасности и экономически устойчивого развития городской агломерации» выявили плагиат. Лишение Новосельцевой ученой степени поддержали все члены совета.

Подарок детям

В Новочеркасске несмотря на то, что 1 июня муниципальные аттракционы должны были катать детей бесплатно, по факту большинство из них оказались платными.

Жалобы поступили от горожан, которые рассказали, что бесплатно можно было покататься только на нескольких аттракционах для самых маленьких детей.

Фото: pixabay.com

Власти города пообещали разобраться и наказать виновных, кроме того, в субботу решили устроить еще один праздник и сделать все аттракционы бесплатными. 5 июня с 10.00 до 21.00 мск горожане смогут бесплатно посетить аттракционы в Александровском саду.

Акция торговцев

В среду, 2 июня, около 70 торговцев с закрытых рынков Аксайского района пришли к зданию правительства региона. Люди принесли письма для губернатора области Василия Голубева. Как рассказал RostovGazeta один из бизнесменов, они планируют приезжать к зданию правительства каждый день.

Фото: Очевидец

Чиновники правительства с участниками акции не разговаривали, сами торговцы просто мирно стояли возле здания. Полиция тоже не делала никаких попыток разогнать собравшихся.

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