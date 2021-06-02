Днем разоблачений стала среда в Ростовской области

В среду, 2 июня, около 70 торговцев с закрытых рынков Аксайского района пришли к зданию правительства региона. Люди принесли письма для губернатора области Василия Голубева. Как рассказал RostovGazeta один из бизнесменов, они планируют приезжать к зданию правительства каждый день.