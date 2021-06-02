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Posted 2 июня 2021, 11:59

Published 2 июня 2021, 11:59

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

Обвиняемому в краже из «самолета Судного дня» в Таганроге продлен арест на три месяца

Обвиняемому в краже из «самолета Судного дня» в Таганроге продлен арест на три месяца

2 июня 2021, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В среду судья Таганрогского городского суда продлил арест обвиняемому в краже деталей из самолета Ил-80 Жоре Хачунц на три месяца, рассказала RostovGazeta его адвокат Ольга Бояркина.

«Как и просил следователь, так судья и сделала. Продлен арест Жоры Хачунц на три месяца, до 5 сентября», — заявила Бояркина. По словам жены обвиняемого Елены Хачунц, когда судья удалился в совещательную комнату, следователь ударил ее в плечо.

«Я заглянула в зал заседания, ко мне подошел следователь и ударил меня в плечо. Так он меня вытолкнул, с такой силой, злостью. Буду писать на него жалобу. Сколько в его глазах было ненависти, просто ужас», — рассказала Елена Хачунц.

Также она добавила, что следователь подал в суд ходатайство о продлении ареста Жоры Хачунц 1 июня.

«Хотя по закону должен не менее, чем за семь суток подать ходатайство, тем самым он нарушил закон. Оснований у них опять нет, нового ничего. Я уже просто не знаю, что с этим беззаконием делать. Беспредел. Они делают все, чтобы он просто сошел с ума. Сегодня написала жалобу на следователя о том, что он нарушил сроки подачи ходатайства», — говорит Елена Хачунц.

Жору Хачунц задержали в конце декабря 2020 года по подозрению в краже деталей из «самолета Судного дня». «Самолет Судного дня» Ил-80, находящийся на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева, ограбили в декабре 2020 года. Преступники вынесли радиоаппаратуру в количестве 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Общая стоимость похищенного составляет более миллиона рублей.

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