Обвиняемому в краже из «самолета Судного дня» в Таганроге продлен арест на три месяца

«Хотя по закону должен не менее, чем за семь суток подать ходатайство, тем самым он нарушил закон. Оснований у них опять нет, нового ничего. Я уже просто не знаю, что с этим беззаконием делать. Беспредел. Они делают все, чтобы он просто сошел с ума. Сегодня написала жалобу на следователя о том, что он нарушил сроки подачи ходатайства», — говорит Елена Хачунц.