Ответственным за ЖКХ Таганрога назначили замглаву Октябрьского района Ростова-на-Дону

Posted 2 июня 2021, 06:43
Published 2 июня 2021, 06:43
Modified 1 октября, 13:57
Updated 1 октября, 13:57
На должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства был назначен Александр Рябых. Он пришел на замену Вячеслава Михайлова, который покинул свое кресло в апреле 2021 года. Сообщалось, что он уволился по собственному желанию.
Рябых является выпускником Ростовского государственного строительного университета, он получил специальность по направлению «Городской кадастр».
Начиная с 2011 года, он имеет опыт работы в муниципальной службе. В 2018 году он стал заместителем главы администрации Октябрьского района Ростова по вопросам благоустройства и ЖКХ.
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