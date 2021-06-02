Ответственным за ЖКХ Таганрога назначили замглаву Октябрьского района Ростова-на-Дону

На должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства был назначен Александр Рябых. Он пришел на замену Вячеслава Михайлова, который покинул свое кресло в апреле 2021 года. Сообщалось, что он уволился по собственному желанию.