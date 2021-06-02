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Posted 2 июня 2021, 06:43

Published 2 июня 2021, 06:43

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

Ответственным за ЖКХ Таганрога назначили замглаву Октябрьского района Ростова-на-Дону

2 июня 2021, 06:43
В администрации Таганрога произошли кадровые назначения, говорится в сообщении на сайте городских властей.

На должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства был назначен Александр Рябых. Он пришел на замену Вячеслава Михайлова, который покинул свое кресло в апреле 2021 года. Сообщалось, что он уволился по собственному желанию.

Рябых является выпускником Ростовского государственного строительного университета, он получил специальность по направлению «Городской кадастр».

Начиная с 2011 года, он имеет опыт работы в муниципальной службе. В 2018 году он стал заместителем главы администрации Октябрьского района Ростова по вопросам благоустройства и ЖКХ.

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